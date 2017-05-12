Магазин потребовал деньги за ремонт блендера, который покупатель использовал по назначению

Клиент интернет-магазина Kaup24.ee вернул в магазин блендер с треснувшим стеклом, который сломался после измельчения кусочков льда. Магазин заявил, что клиент использовал в блендере слишком большие кусочки льда, и потребовал за ремонт прибора 24 евро.

Клиент предприятия DLB Trading, администрирующего интернет-магазин Kaup24.ee, купил в конце прошлого года в этом магазине блендер, пишет Delfi Kasulik. По словам покупателя, одной из причин, почему была выбрана эта модель, стал факт, что, согласно описанию, в нем можно было измельчать лед. Через неделю после покупки прибора, когда клиент решил опробовать функцию измельчения льда, кувшин прибора не выдержал и в стеклянном сосуде образовалась трещина.

Потребитель сразу отправил блендер с треснувшим кувшином обратно в магазин, на что магазин сообщил, что ремонт блендера стоит 24 евро. По словам магазина, в блендере использовали слишком большие кусочки льда, что стало причиной поломки кувшина, и поэтому потребитель должен сам оплатить починку блендера.

Точка зрения клиента такова, что поскольку, согласно описанию прибора, он предназначен среди прочего и для измельчения льда, речь идет о товаре с дефектом и магазин должен заменить прибор работающим.

По словам магазина, потребитель не имел права требовать замены прибора. Магазин дал осмотреть товар с трещиной и центру обслуживания, и оценка центра была такова, что характер повреждения указывает на несоответствующее использование товара.

Поскольку магазин отказался бесплатно заменить прибор, клиент обратился в комиссию по потребительским спорам.

Комиссия пришла к мнению, что заявление потребителя следует удовлетворить. "В данном деле комиссия приходит к мнению, что торговец передал потребителю несоответствующий условиям договора прибор. Как выясняется из инструкции по эксплуатации товара, он предназначен вреди прочего и для измельчения льда. При этом инструкция по эксплуатации не устанавливает других ограничений на используемый лед кроме того, что его вес не должен превышать 350 граммов. Потребитель использовал товар для измельчения льда, и торговец тоже пришел к мнению, что повреждение блендера могло возникнуть в ходе измельчения льда. Таким образом, потребитель исходил из обычного способа использования прибора, и возникший у товара дефект указывает на нарушение договора со стороны продавца", — пояснила комиссия в своем решении.