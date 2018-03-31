Магазин одежды признал брак, но позже выпроводил клиента при помощи охранника

Согласно представленному комиссии по решению потребительских споров заявлению, в апреле прошлого года клиент приобрел за 35 евро в магазине Grossberg в торговом центре Mustika в Таллинне джинсы для сына.

Сын несколько раз одел джинсы и они порвались. Клиент отнес их обратно в магазин. Последний признал, что речь идет о бракованном товаре и предложил клиенту поменять его. Таких же брюк в магазине не оказалось, поэтому потребитель пожелал отказаться от договора и получить назад уплаченные за товар деньги.

По его утверждению, продавец отказался возвращать деньги и пообещал предоставить такие же брюки в сентябре. До настоящего момента замены клиенту предоставлено не было, равно как не получил он назад и денег.

Клиент неоднократно приходил в магазин, но безрезультатно. В последнее его посещение его выпроводили из магазина с привлечением охранника.

Торговец сообщил комиссии, что согласен с заявителем и предлагает ему бессрочную замену товара. Потребитель ответил, что желает обратно деньги и что замена ему уже не нужна.

Комиссия рассмотрела жалобу и встала на сторону потребителя: продавец должен вернуть ему 35 евро.