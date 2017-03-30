Магазин обуви отказался ремонтировать дорогие туфли с перекошенным носом

Салон по продаже обуви Chester отказался ремонтировать приобретенную клиентом дорогую обувь с перекошенным носом.

Клиент приобрел в магазине кожаные туфли, а позже обнаружил дефект — неровный нос одного из туфлей. По его словам, речь шла о дефекте, не связанном с эксплуатацией изделия, что доказала и проведенная OÜ Ashani экспертиза.

Магазин обуви в свою очередь заказал оценку у OÜ Nora Kasemaa Ekspertiisibüroo, эксперт которой пришел к выводу, что повреждения связаны с эксплуатацией и что у товара дефекты отсутствуют.

Комиссия Департамента защиты прав потребителя решила удовлетворить жалобу клиента, и магазину придется обменять товар.