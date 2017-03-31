Магазин мебели оставил клиентку с носом: ни кровати, ни шкафов, ни денег

В мае прошлого года Мария (имя изменено — прим.ред.) заказала в располагавшемся в торговом центре Mustakivi магазине мебели Bonum кровать и шкафы на общую сумму в 1031,24 евро, однако на сегодняшний день не получила ни товара, ни возврата уплаченных денег.

Женщина заплатила за товар наличным в магазине. Мебель должны были доставить через 16 недель. Когда в октябре товара все еще не было, Мария решила отказаться от договора и попросила вернуть ей деньги. Магазин пообещал сделать это в течение 30 дней.

На данный момент Мария не получила ни мебели, ни денег. Магазин прекратил физическое существование и работает только по интернету. Женщина обратилась в комиссию Департамента зашиты прав потребителя, которой от магазина объяснений добиться не удалось.

Комиссия изучали все доказательства и постановила обязать магазин в течение 30 дней вернуть Марии полную стоимость товара.