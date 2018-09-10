Магазин Lasnamäe Prisma будет открыт круглосуточно

Впервые магазин Lasnamäe Prisma приступит к работе в круглосуточном режиме уже завтра — в ночь со вторника на среду.

По словам регионального руководителя Prisma Виктории Смирновой, в Таллинне наблюдается явный спрос на круглосуточно открытые магазины Prisma, что демонстрирует успех магазинов Sikupilli и Mustamäe, а также обратная связь клиентов магазина в Ласнамяэ.

”Мы открываем Lasnamäe Prisma в круглосуточном режиме, чтобы клиенты могли к нам прийти вне зависимости от времени, — сказала Смирнова. — Мы получили множество положительных отзывов от ночных клиентов, потому что Prisma предлагает широкий ассортимент и отличные цены вне зависимости от времени. Теперь свои повседневные покупки спокойно и в удобное для себя время могут совершать и те тысячи жителей Ласнамяэ и пересекающих этот район людей, график работы которых отличается от обычного”.

Lasnamäe Prisma стал третьим гипермаркетом, который торговая сеть открыла в круглосуточном режиме. В начале марта круглосуточно и семь дней в неделю начал обслуживать клиентов магазин Sikupilli Prisma, а перед Ивановой ночью в круглосуточном режиме заработала и Mustamäe Prisma. Оба магазина в ночное время посещают сотни людей.