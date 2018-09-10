10.09.2018, 12:15

Магазин Lasnamäe Prisma будет открыт круглосуточно

 (10)
rus.delfi.ee
EST 10
Prisma letid ja kaup
Foto: Andres Putting

Торговая сеть Prisma открывает свой расположенный в Ласнамяэ гипермаркет в круглосуточном режиме, чтобы расширить возможности жителей восточной части Таллинна и её окрестностей для совершения повседневных покупок вне зависимости от времени, сказано в пресс-релизе.

Впервые магазин Lasnamäe Prisma приступит к работе в круглосуточном режиме уже завтра — в ночь со вторника на среду.

По словам регионального руководителя Prisma Виктории Смирновой, в Таллинне наблюдается явный спрос на круглосуточно открытые магазины Prisma, что демонстрирует успех магазинов Sikupilli и Mustamäe, а также обратная связь клиентов магазина в Ласнамяэ.

”Мы открываем Lasnamäe Prisma в круглосуточном режиме, чтобы клиенты могли к нам прийти вне зависимости от времени, — сказала Смирнова. — Мы получили множество положительных отзывов от ночных клиентов, потому что Prisma предлагает широкий ассортимент и отличные цены вне зависимости от времени. Теперь свои повседневные покупки спокойно и в удобное для себя время могут совершать и те тысячи жителей Ласнамяэ и пересекающих этот район людей, график работы которых отличается от обычного”.

Lasnamäe Prisma стал третьим гипермаркетом, который торговая сеть открыла в круглосуточном режиме. В начале марта круглосуточно и семь дней в неделю начал обслуживать клиентов магазин Sikupilli Prisma, а перед Ивановой ночью в круглосуточном режиме заработала и Mustamäe Prisma. Оба магазина в ночное время посещают сотни людей.

”Имеется явный спрос на круглосуточно открытые магазины Prisma в Таллинне. На это четко указывает число посетителей, — сказала Смирнова. — Lasnamäe Prisma расположен на пересечении Лаагна теэ и Мустакиви теэ, что обеспечивает удобный доступ с любого направления как при передвижении по Таллинну, так и на въезде или на выезде из города”.

Для круглосуточной работы обновленного весной магазина Lasnamäe Prisma был проведен отдельный набор сотрудников, а все работники прошли обучение и практику. Помимо обслуживания клиентов в магазине в ночное время ведется активная деятельность, потому что в это время выкладывается новый товар, в случае необходимости переносятся полки и выполняются многие другие задачи, доля которых в дневное время меньше.

”Многие этого не знают, но в ночное время во многих крупных магазинах на самом деле ведется активная деятельность, чтобы подготовиться к лучшему обслуживанию дневных клиентов. Таким образом, работники и охранный персонал в любом случае находятся в магазине, там горит свет и идет своя жизнь. Добавив к числу ночных задач обслуживание клиентов, мы сможем пойти навстречу тем людям, которым обычное время посещения магазина не очень хорошо подходит, — отметила Смирнова. — А для сотрудников ночная работа означает исходящую из закона 25-процентную надбавку к зарплате”.

Торговая сеть Prisma Peremarket действует в Эстонии с 2000 года. У сети в общей сложности восемь магазинов в Таллинне, Тарту и Нарве, которые обеспечивают работой более 700 человек. Предприятие Prisma Peremarket принадлежит финской торговой сети SOK, которая действует на рынках Финляндии, Эстонии и России.

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