15.10.2018, 13:40

Мадисон собрал почти 4000 евро для эстонцев в Крыму

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rus.delfi.ee
EST 1
Jaak Madison
Jaak Madison Foto: Madis Veltman

Заместитель председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Яак Мадисон завершил сбор пожертвований для ремонта эстонского народного музея в Крыму. Всего удалось собрать 3963 евро, передает rus.err.ee.

По словам Мадисона, он еще не знает, как деньги будут доставлены проживающим в Крыму эстонцам, сообщил в понедельник, 15 октября, портал новостей вещания ERR.ee

"Будут ли они доставлены мной лично, или же используя другие варианты — в данный момент я этого не знаю", — отметил политик.

По словам Яака Мадисиона, в ноябре он отправится на Украину, чтобы посетить родственников.

"Одновременно я намерен подать украинским властям заявку на получение разрешения на посещение Крыма. Если мне его дадут, то это будет хорошо. Если же нет, то это с одной стороны покажет отношение Украины, но с другой, я найду иной способ разрешения ситуации", — отметил Мадисон.

Напомним, Мадисон весной выступил с призывом собрать пожертвования в помощь эстонцам, живущим в Крыму и конкретно — на ремонт народного дома. Тогда же, весной, Мадисон отметил, что не видит проблем в том, чтобы отправиться в Крым в том числе и через Россию.

Между тем политик подчеркнул, что Крым был аннексирован Россией и он не признает Крым ее частью. Желание Мадисона посетить Крым в СМИ не осталось незамеченным и многие политики отнеслись к этому с осуждением, отмечала служба новостей "Радио 4".

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