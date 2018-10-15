Мадисон собрал почти 4000 евро для эстонцев в Крыму

По словам Мадисона, он еще не знает, как деньги будут доставлены проживающим в Крыму эстонцам, сообщил в понедельник, 15 октября, портал новостей вещания ERR.ee

"Будут ли они доставлены мной лично, или же используя другие варианты — в данный момент я этого не знаю", — отметил политик.

По словам Яака Мадисиона, в ноябре он отправится на Украину, чтобы посетить родственников.

"Одновременно я намерен подать украинским властям заявку на получение разрешения на посещение Крыма. Если мне его дадут, то это будет хорошо. Если же нет, то это с одной стороны покажет отношение Украины, но с другой, я найду иной способ разрешения ситуации", — отметил Мадисон.

Напомним, Мадисон весной выступил с призывом собрать пожертвования в помощь эстонцам, живущим в Крыму и конкретно — на ремонт народного дома. Тогда же, весной, Мадисон отметил, что не видит проблем в том, чтобы отправиться в Крым в том числе и через Россию.