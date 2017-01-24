Сегодня Маардуское городское собрание утвердило законопроект о повышении социальных пособий, выплачиваемых из городского бюджета. В числе прочих пособий существенно вырастет размер одноразового пособия по рождению второго ребенка. Законопроект вступает в силу задним числом с 1 января нынешнего года.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, город заботится о своих горожанах и обеспечивает молодые семьи, детей, пенсионеров и людей с особыми потребностями разнообразными социальными пособиями, размер некоторых из них достигает весьма внушительных сумм. ”Каждый ребенок является нашей ценностью, и я рад, что размер выплачиваемого городом пособия по рождению ребенка является одним из самых больших по Эстонии. Согласно сегодняшнему решению горсобрания молодые родители будут при рождении второго ребенка получать пособие в сумме 500 евро, что больше предыдущей суммы на 116 евро”, — сообщил мэр города.

”Городское пособие поможет родителям приобрести все необходимое для новорожденного, добавит им чувства уверенности и социальной защищенности, а также позволит смелее планировать рост своей семьи. Поскольку для получения пособия по рождению ребенка оба родители должны быть по данным регистра жителям Маарду по меньшей мере полгода до рождения ребенка, то мы просим все молодые семьи зарегистрироваться в Маарду заблаговременно”, — добавил Владимир Архипов.

Пособие по рождению второго ребенка возрастет с 384 евро до 500 евро, пособие юбилярам, которое выплачивается к 65-летию, 70-летию, 75-летию, 80-летию и начиная с 81 года каждый год, увеличится с 25 евро до 35 евро. Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС будут получать 300 евро в год вместо 180 евро.

Одноразовое пособие по рождению ребенка составляет в Маарду 384 евро на первого ребенка и 500 евро на второго ребенка. Город поддерживает семьи, в которых рождается третий и четвертый ребенок суммой в 1152 евро и при рождении пятого и последующего ребенка суммой в 1536 евро в случае, если в семье все дети несовершеннолетние. Пособие по рождению ребенка выплачивается в двух равных частях — первая часть после рождения ребенка и вторая после достижения ребенком возраста 1 год при условии, что оба родителя были зарегистрированы в Маарду не менее чем за шесть месяцев до рождения ребенка.