Maag все же проглотит Tere? Сделка может состояться в ближайшие дни

По данным Ärileht, сделка по продаже погрязшей в долгах фирмы Оливера Крууда концерну Maag Grupp будет заключена в ближайшие дни.

Согласно имеющейся информации, стоимость сделки составит меньше 80 млн евро, которые предлагались за Tere до санации.

Мажоритарный акционер Maag Grupp Роланд Лепп отказался в пятницу комментировать тему. ”Я не могу ничего прокомментировать, так как ничего не произошло”, — сказал он.

Директор Tere Айвар Рехе также от комментариев отказался, сославшись на соглашение о соблюдении конфиденциальности. С долговременным владельцем Tere Оливером Крууда изданию связаться не удалось.

Напомним, что в конце прошлого года Maag Grupp официально сообщил о том, что заключает соглашение о приобретении или рефинансировании требований материнской фирмы Tere. У молочного производства Tere около нескольких сотен кредиторов. Долговое бремя предприятия составляет 48,3 млн евро, из которых 36 млн евро Tere задолжало банкам Nordea и DNB.