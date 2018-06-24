24.06.2018, 14:45

”Люди дрались за то, чтобы купить здесь квартиру”. Эстонский предприниматель покоряет рынок недвижимости в Грузии

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Ингрид Вейденберг
Ингрид Вейденберг
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”Люди дрались за то, чтобы купить здесь квартиру”. Эстонский предприниматель покоряет рынок недвижимости в Грузии
Marcel Vichmann võib rahul olla: Jikija kortermajade arendus on õnnestunud ja investeering end ära tasunud.Rauno Volmar

Предприниматель Марсель Вихманн (53) ведет бизнес в Грузии уже 13 лет. Самый успешный его проект — 27 многоквартирных домов в Тбилиси, пишет Eesti Päevaleht.

Пять гектаров земли в районе Сабуртало Вихман приобрел еще в 2006 году, но дело застопорилось, поскольку для поиска надежных местных партеров нужно было время.

С продажей квартир у застройщика никаких проблем не было, скорее наоборот — спрос превышает предложение. Вихманн говорит, что квартиры в последнем доме были распроданы еще до того, как он начал строиться. ”Люди дрались за то, чтобы купить квартиру”, — подтверждает директор по инвестициям одной из его фирм Тынно Вяхк.

Стоимость квадратного метра — 820 долларов, при том, что средняя цена в регионе 600-650 долларов. Самые ходовые — квартиры площадью 30-50 м2. Их покупает, в основном, молодежь и семьи с детьми. 60% приобретается без банковского кредита.

”Все, кто приходят смотреть, сразу заявляют о желании купить. Близлежащие проекты, как правило, представляют собой страшную коробку и грязь вокруг. А тут ты будто попадаешь в ботанический сад. Люди пугаются, когда впервые попадают сюда. Все расходы окупаются”, — говорит Вяхк.

Помимо прочего, Марсель Вихманн является партнером Олега Осиновского и фирмы по недвижимости Kaamos Grupp во главе с владельцем Кайдо Йыэлехтом в масштабном проекте по развитию элитного района в Грузии Tbilisi Hills. Проектом на месте руководит спутница жизни Осиновского-старшего Анастасия Удалова. Большое эксклюзивное интервью с Удаловой было опубликовано на Delfi вчера. Читайте здесь!

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