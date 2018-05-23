23.05.2018, 10:50

Любите мюсли? Тогда эта полезная новинка для вас


rus.delfi.ee
EST
Любите мюсли? Тогда эта полезная новинка для вас
Pressifoto

В мае на эстонский рынок выходит серия завтраков из мюсли с высоким содержанием клетчатки и минеральных веществ, не содержащая добавленного сахара. Автор серии — Фредрик Паулун, известнейший в Швеции специалист по питанию, продавший миллионы экземпляров книг, посвященных здоровому образу жизни, сообщается в пресс-релизе.

”Между завтраком и массой тела существует связь — среди тех, кто не завтракает, выше риск возникновения избыточного веса, — рассказала о важности завтрака семейный врач Диана Ингерайнен. — Привычки приобретают еще в детстве, поэтому хорошо бы показывать детям пример — ведь позднее изменить привычки в части питания будет значительно сложнее”.

По словам ученого Центра развития пищевой и ферментационной технологии Райна Кульдъярва, завтрак должен быть насыщен углеводами и клетчаткой. ”Генетически чувство вкуса у людей отличается: по одному только вкусу часто невозможно оценить, добавлен ли к продукту сахар и много ли в нем клетчатки. К счастью, у нас существует обязательство указывать соответствующую информацию на упаковке, что значительно облегчает жизнь потребителя”, — сказал Кульдъярв.

”В рецепте завтраков нет ни одного случайного компонента — каждый так или иначе важен для здоровья, но вкус при этом никак не страдает, — рассказал директор по маркетингу в сфере продуктов питания и напитков Orkla Eesti Марек Вийлол. — Новые завтраки разрушают миф о том, что здоровая пища не может быть вкусной или сладкой. В мюсли Pauluns не добавлены ни сахар, ни мед, но сладость обеспечивают, например, финики, семена чии, кусочки малины и клубники, кокосовые хлопья. Большое внимание уделено витаминам и минеральным веществам, поддерживающим иммунную систему, а также работу сердца и мышц”.

В ассортимент завтраков Pauluns входят запеченные мюсли с малиной и ревенем, запеченные мюсли с кокосом и фундуком, гранола с какао и малиной, а также гранола с корицей и яблоками. Мюсли и гранола богаты клетчаткой, а также минеральными и прочими важными для организма веществами, например, фолиевой кислотой, калием, железом и селеном.

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