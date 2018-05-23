Любите мюсли? Тогда эта полезная новинка для вас

В мае на эстонский рынок выходит серия завтраков из мюсли с высоким содержанием клетчатки и минеральных веществ, не содержащая добавленного сахара. Автор серии — Фредрик Паулун, известнейший в Швеции специалист по питанию, продавший миллионы экземпляров книг, посвященных здоровому образу жизни, сообщается в пресс-релизе.

”Между завтраком и массой тела существует связь — среди тех, кто не завтракает, выше риск возникновения избыточного веса, — рассказала о важности завтрака семейный врач Диана Ингерайнен. — Привычки приобретают еще в детстве, поэтому хорошо бы показывать детям пример — ведь позднее изменить привычки в части питания будет значительно сложнее”.

По словам ученого Центра развития пищевой и ферментационной технологии Райна Кульдъярва, завтрак должен быть насыщен углеводами и клетчаткой. ”Генетически чувство вкуса у людей отличается: по одному только вкусу часто невозможно оценить, добавлен ли к продукту сахар и много ли в нем клетчатки. К счастью, у нас существует обязательство указывать соответствующую информацию на упаковке, что значительно облегчает жизнь потребителя”, — сказал Кульдъярв.