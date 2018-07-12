12.07.2018, 12:50

Любите эстонскую клубнику? Поторопитесь — сезон заканчивается!

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rus.delfi.ee
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Любите эстонскую клубнику? Поторопитесь — сезон заканчивается!
Turumüüjad soovitavad odavate maasikate saamiseks kiirustada, edaspidi hind kerkib.Foto: Henri-Kristian Kirsip

В этом году сезон клубники начался раньше и сейчас уже заканчивается.

”Товар у нас был слишком рано, когда покупателей еще не было”, — сказал Валдис Каскема, занимающийся выращиваем клубники в деревне Унипиха в Тартумаа. По его словам, самый разгар сезона в этом году пришелся на ”яановы праздники”, но покупатели стали интересоваться товаром лишь сейчас, когда он уже заканчивается. ”Да, мы ожидаем вторую волну сезона, но она не будет такой интенсивной и цены уж точно не снизятся”, — сказал он.

”Первая часть сезона наступила быстро и многое осталось несобранным с полей”, — добавил он.

По словам мужчины, основной сезон на большинстве клубничных полей закончен, но ”хорошей ягоды” хватит еще на неделю-две. Другие продавцы клубники вторят ему: сейчас — последнее время для тех, кто хочет полакомиться ягодами или запастись ими вп

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