По данным Delfi, 11 января не состоялся рейс Lux Express Таллинн-Санкт-Петербург, при этом компания не послала извещения об этом ни одному из пассажиров, оставив их стоять на холоде в неизвестности. Lux Express приносит свои извинения и ссылается на человеческий фактор.

По словам одного из пассажиров, который должен был ехать на рейсе Lux Express Таллинн-Санкт-Петербург 11 января в 23:59, автобус не пришел, в результате чего примерно 20 людей остались стоять в неизвестности на морозе и ледяном ветре.

”За 10 минут до отправления начались первые волнения, автобуса все нет. В итоге автобус так и не приехал. Тогда только мы в группе (в социальной сети ”Вконтакте” — прим. ред.) прочитали, что его отменили! Хотя никому не пришло уведомление. И мы как дураки стоим толпой в полпервого ночи в чужом городе и не знаем, что делать”, — рассказал Delfi рассерженный клиент.

По его словам, на табло отправлений на вокзале было написано, что рейс должен состояться, и время отправления изменено не было.

Проблему усугубляло то, что у нескольких пассажиров был последний день действия шенгенской визы, поэтому им нужно было обязательно выехать из Евросоюза обратно в Россию. По словам пассажира, звонок в службу не принес результатов, а человек на другом конце провода сказал "делайте что хотите, деньги скорее всего вернем".

В итоге пассажирам удалось купить билеты на автобус другой фирмы, который довез их до Санкт-Петербурга. Пассажир отмечает, что хотя билет стоил почти столько же, сколько на Lux Express, но сам автобус был намного худшего качества.

Комментирует руководитель по продажам Lux Express Сандер Лыхмус:

”Мы очень сожалеем о возникшей ситуации и приносим клиентам свои глубочайшие извинения. В данном случае повлиял человеческий фактор.

По правилам Lux Express, обо всех изменениях пассажиры должны быть проинформированы по оставленному нам телефону или адресу электронной почты. В данном случае наш сотрудник, который занимался изменениями в рейсах, нечаянно закрыл папку, которая касалась данного отправления, и поэтому коллеги, которые занимались оповещением пассажиров, не увидели, что рейс отменен, и соответственно не знали, что надо оповестить пассажиров. Так как одновременно было несколько измененных рейсов, то ошибка осталась, к сожалению, незамеченной.

Из-за нестандартности ситуации мы не смогли сразу установить причину проблемы и поэтому сотрудник обслуживания клиентов также не смогла оперативно и качественно предоставить пассажирам необходимую информацию. Просим еще раз прощения из-за возникшей ситуации.

Уже вчера вечером всем пассажирам данного рейса мы возместили 100% от стоимости купленных билетов и предложили дополнительно скидку 50% на следующий рейс. Деньги будут перечислены не позднее 14 дней".