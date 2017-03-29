Lux Express выведет на международные маршруты новые автобусы

Автобусная компания Lux Express приобрела шесть новых автобусов нового поколения Scania Irizar, которые будут обслуживать пассажиров на маршрутах Таллинн-Рига и Таллинн-Петербург. Кроме того, перевозчик внесет изменения в график движения автобусов добавив и новые отправления.

Новые автобусы класса ”люкс” начнут обслуживать пассажиров в начале лета. По словам председателя правления Lux Express Ханнеса Саарпуу, ожидания пассажиров относительно комфортабельности современного общественного транспорта растут и это делает необходимым постоянные инвестиции в новые и все более комфортабельные автобусы. ”Сегодня пассажиры ожидают и от общественного транспорта гибкости, удобства и приватности. Мы всегда исходили из принципа, что мы должны соответствовать ожиданиям даже зачастую опережая их. Поэтому мы и выводим на международные маршруты новые автобусы которые соответствуют самым высоким запросам и где на треть больше пассажирских мест расположено в комфортабельной и приватной части Lounge”, — сказал Саарпуу.

Места в части Lounge хорошо восприняты пассажирами с момента появления новой услуги на рынке. Если сейчас в автобусах Lux Express Lounge на маршруте Таллинн-Рига 30 пассажирских мест расположено в обычной части и 10 в части Lounge, то в новых автобусах в особенно удобной части Lounge будет располагаться 15 пассажирских мест. На маршрут Таллинн-Рига будет выведено пять новых автобусов и один новый автобус будет обслуживать маршрут Таллинн-Петербург.

Начиная с 3 июля будет также действовать и новый учащенный график движения автобусов. Lux Express добавит в график движения автобусов на маршруте Таллинн-Рига два новых ежедневных отправления, также будут сделаны изменения и в уже имеющихся отправлениях. ”Времена, когда пассажир был готов планировать свой день в зависимости от времени отправления автобуса или поезда, давно прошли. Сегодня люди ждут от общественного транспорта гибкости и возможности выбора, и именно поэтому мы увеличиваем число отправлений автобусов на маршруте Таллинн-Рига до 13 в день”, — пояснил Саарпуу.

По словам Саарпуу, современный общественный транспорт конкурирует, прежде всего, с автомобилем и предприятие ставит себе целью переманить людей из машин в автобусы. ”На маршруте Таллинн-Рига нам это уже удалось и мы надеемся что это нам удастся и на других маршрутах как в Эстонии так и на международных линиях”, — добавил Саарпуу.

Средний возраст автобусов Lux Express составляет три года, автобусы меняются на новые раз в 5-6 лет.

Новые автобусы сделаны по специальному заказу Lux Express, в них всего 45 пассажирских мест в том числе 15 находится в особенно комфортабельной части Lounge где сиденья располагаются по принципу 2+1. В новых автобусах как на обычных местах, так и на местах в части Lounge имеются уже ставшие привычными персональные мультимедийные устройства, регулируемые сиденья, розетки для подзарядки электронных устройств, достаточно места для ног и т.д. Каждое сиденье оснащено ремнем безопасности. В автобусах также имеются автоматы с бесплатными горячими напитками. Во всех автобусах есть беспроводной Интернет, кондиционер воздуха и постоянно работающий туалет.