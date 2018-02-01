Lux Express выведет на маршрут Таллинн-Хаапсалу скоростной автобус

С сегодняшнего дня Lux Express добавит на маршрут Таллинн-Хаапсалу новое утреннее отправление, которое станет первым экспресс-отправлением Lux Express между двумя городами.

Только за январь число пассажиров на линии Таллинн-Хаапсалу выросло на более чем 2500 человек по сравнению с январем прошлого года. В связи с растущей востребованностью маршрута Lux Express добавит в график новое экспресс-отправление. Время в пути между двумя городами составит 1 час 35 минут, что означает более быстрое прибытие в место назначения по сравнению с другими отправлениями на данном маршруте.

По словам коммерческого руководителя Lux Express Eesti Мярта Сибрика, пассажиры высоко ценят своё время, поэтому цель автобусной компании — предлагать не только удобное, но и быстрое сообщение между городами. ”Если автобус старый и медленный, а график неудобный, то человек выберет автомобиль. Мы верим в общественный транспорт, и хотим предложить пассажирам на линии Таллинн-Хаапсалу не только высококачественные автобусы, но также удобное расписание и минимальное время в пути", — сказал Сибрик.

Из Таллинна автобус отправляется в 6.50 и прибывает в Хаапсалу в 8.25. Из Хаапсалу в Таллинн автобус отправляется в 9.00 и прибывает в место назначения в 10.35. Новые отправления будут осуществляться в формате экспресс-линии — между Таллинном и Хаапсалу будет четыре остановки: Вана-Пяэскюла, Турба, Ууемыйза и Нийне. Также автобус останавливается по требованию на остановке Вахтра при отправлении из Хаапсалу и на остановке Ярве при отправлении из Таллинна.

Так как популярность Хаапсалу растёт, Lux Express также рассчитывает привлечь в город и зарубежных туристов, так как компания предлагает быстрые и удобные стыковочные рейсы и с соседними странами.