Lux Express возглавит бывший руководитель KredEx Андрус Трейер

Место председателя правления Lux Express Grupp, обслуживающей за год более двух миллионов пассажиров, займет Андрус Трейер (43), который более десяти лет управлял фондом KredEx. Новый руководитель был выбран в ходе открытого конкурса из 65 кандидатов, значится в пресс-релизе.

Андрус Трейер последние пару лет был занят в фирме, занимающейся научным развитием медицинского оборудования. Возглавив Lux Express, он продолжит работу по изменению предпочтений пассажиров в пользу автобуса вместо автомобиля. ”Lux Express доказал лидерскую позицию в своей сфере, предлагая высококачественные поездки автобусом достойной альтернативой автомобилю. Ответить на вопрос ”Как привлечь пассажиров в общественный транспорт?” на самом деле довольно просто — для этого создан лучший технический уровень, и продумано обслуживание начиная от продажи билетов и завершая прибытием в пункт назначения, давая при этом пассажиру возможность использовать время поездки для работы или отдыха,” — сказал Трейер. ”Решение выставить свою кандидатуру на конкурс пришло очень быстро, когда выяснилось, что компания с международными амбициями и эстонскими собственниками ищет нового руководителя. Это комбинация и сделала вызов довольно привлекательным.”

По словам Хуго Осула — владельца Mootor Grupp, куда входит и Lux Express — он доверяет действующую на прочном основании и высоко признанную клиентами компанию новому руководителю, ценя его основательный опыт управленца и финансиста. ”Убежден, что Андрус найдет возможности для роста ценности компании, расширяя спектр высококачественных услуг как по содержанию, так и в географически”, — добавил Осула.

Андрус Трейер руководил более 10 лет государственным финансовым учреждением KredEx. Ранее он работал также в логистической компании Danzas/DHL, аудиртором и консультантом в KPMG, а в последнее время — в фирме SelfDiagnostics, занимающейся научным развитием медицинских технологий.

Руководивший последние 11 лет Lux Express Ханнес Сарапуу выразил публично свое желание оставить пост главы компании прошедшей весной. Он останется связан с предприятием, занимаясь некоторыми проектами при неполной нагрузке. По словам Осула, он понимает желание Сарапуу больше времени оставлять для себя. ”Я высоко ценю сделанное Ханнесом и очень благодарен, что он твердой рукой направлял Lux Express 10 лет в постоянно меняющихся условиях”, — добавил он.