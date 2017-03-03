Lux Express увеличивает на маршруте Таллинн-Тарту число автобусов

Начиная с сегодняшнего дня автобусная компания Lux Express увеличит в связи с ростом спроса и предстоящими школьными каникулами число отправлений автобусов на маршруте Таллинн-Тарту.

В марте дополнительные автобусы будут обслуживать пассажиров с пятницы по воскресенье. Особенно частое движение автобусов запланировано на время школьных каникул, когда желающих будут перевозить все свободные автобусы и водители.

”Перед школьными каникулами и во время их значительно растёт число пассажиров, и всё чаще люди предпочитают для поездок между Таллинном и Тарту автомобилю автобус. В марте мы добавили столько дополнительных отправлений на сколько позволяют наши возможности уделив особое внимание обслуживанию пассажиров во время школьных каникул”, — пояснил руководитель по продажам Lux Express Сандер Лыхмус. Всего в марте Lux Express добавит на маршрут Таллинн-Тарту почти 4000 дополнительных пассажирских мест.

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Время отправлений дополнительных автобусов учитывает время наибольшего спроса, когда свободных мест всем желающим не хватает. По пятницам Lux Express добавит три автобуса в день в обоих направлениях. На маршруте Таллинн-Тарту дополнительные автобусы отправляются в 10.00, 14.00 и 15.00 часов, а на направлении Тарту-Таллинн в 14.00, 18.00 и 19.00. По субботам дополнительные автобусы отправляются из Таллинна в 10.00 и из Тарту в 14.00. Больше всего дополнительных автобусов Lux Express выведет на маршрут по воскресеньям, когда спрос достигает максимума. Из Таллинна в Тарту дополнительные автобусы отправляются в 10.00, 12.00, 14.00 и 15.00, из Тарту в Таллинн в 14.00, 16.00, 18.00 и 19.00.

Во время школьных каникул начиная с 20 марта дополнительные автобусы будут также обслуживать пассажиров с понедельника по четверг отправляясь из Таллинна в 10.00 и из Тарту в 14.00.

Несмотря на дополнительные автобусы, компания Lux Express советуют приобретать билеты заранее в предварительной продаже, особенно если поездка запланирована на время наиболее высокого спроса — в пятницу вечером или воскресенье. ”В то время когда спрос наиболее высок, следует иметь ввиду, что в первую очередь раскупаются билеты на автобусы которые отправляются в полный час, а на получасовых отправлениях свободных мест больше, поэтому приобретая билет их стоит также рассмотреть”, — посоветовал Лыхмус.

Автобусы Lux Express делают на маршруте Таллинн-Тарту 40 отправлений в день. Маршрут и график движения дополнительных автобусов совпадают с основными. Это означает что в указанное время с платформы автобусного вокзала отправляется не один, а два автобуса.