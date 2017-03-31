Lux Express снижает цены для молодежи

Lux Express снижает начиная c сегодняшнего дня стоимость автобусных билетов для молодых людей в возрасте до 26 лет на маршруте Таллинн-Пярну и делает молодёжные цены гибкими.

Молодежь в возрасте до 26 лет включительно сможет теперь ездить на автобусах Lux Express между Таллинном и Пярну почти вдвое дешевле по сравнению со стоимостью полного билета. Также цены для молодёжи будут зависеть от востребованности отправления и времени покупки билета.

”Специальная молодежная цена теперь значительно дешевле чем самая низкая стоимость полного билета. В то же время, молодые люди смогут приобрести билеты по особенно низкой цене проявив гибкость в выборе времени отправления”, — пояснил руководитель по продажам Lux Express Сандер Лыхмус.

Если стоимость полного билета на автобусы Lux Express на маршруте Таллинн-Пярну составляет 6-9 евро, то для молодых людей в возрасте до 26 лет включительно, билеты Lux Express стоят от 3.60 до 5.40 евро. Билеты по сниженным ценам уже поступили в продажу, их можно приобрести на рейсы отправляющиеся с 5 апреля.

”Целью Lux Express является сделать поездки для молодых людей как можно более доступными, чтобы молодые люди, которые используют для передвижения автобусы, не делали компромиссов за счёт комфорта ради экономии денег”, — добавил Лыхмус.

Lux Express предлагает молодежные скидки добровольно по собственной инициативе. Билеты со скидкой молодые люди в возрасте до 26 лет могут приобрести на сайте Lux Express, молодёжные скидки действуют на все отправления вне зависимости от дня недели.

Билеты со скидкой на автобусы Lux Express молодые люди в возрасте до 26 лет могут также приобрести на маршрутах Таллинн-Тарту и Таллинн-Нарва. Если на маршруте Таллинн-Тарту стоимость полного билета составляет 8-12 евро, то для молодежи — от 5.20 до 7.80 евро. На маршруте Таллинн-Нарва, Силламяэ цена для молодёжи составляет 6 евро (цена полного билета соответственно 10-13 и 9-12 евро) и Таллинн-Йыхви, Кохтла-Ярве — 5 евро (цена полного билета 8-11 евро).