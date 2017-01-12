Lux Express снижает на маршруте Таллинн-Тарту начальную стоимость автобусных билетов для молодых людей в возрасте до 26 лет и переходит на динамическое ценообразование.

По словам руководителя по продажам Lux Express Сандера Лыхмуса, Lux Express хочет предложить молодежи наилучшую цену, чтобы молодые люди, которые часто используют для передвижения между Таллинном и Тарту автобусы, не делали компромиссов за счет комфорта ради экономии денег.

Если стоимость полного билета на автобусы Lux Express на маршруте Таллинн-Тарту составляет 8-12 евро, то для молодых людей в возрасте до 26 лет включительно, билеты Lux Express будут стоить от 5.20 до 7.80 евро.

В соответствии с общей логикой ценообразования Lux Express, цены на билеты для молодежи также станут гибкими. ”Как и в остальных случаях, цены на билеты для молодёжи будут зависеть от востребованности отправления и времени покупки билета. В то же время, специальная молодежная цена всегда будет ниже чем самая низкая стоимость полного билета”, — пояснил Лыхмус.

Билеты со скидкой молодые люди в возрасте до 26 лет могут приобрести на сайте Lux Express, молодежные скидки действуют на все отправления вне зависимости от дня недели.

Lux Express предлагает молодёжные скидки добровольно по собственной инициативе.

Билеты со скидкой на автобусы Lux Express молодые люди в возрасте до 26 лет могут также купить на маршрутах Таллинн-Пярну и Таллинн-Нарва. На маршруте Таллинн-Пярну стоимость билета составляет 4 евро (цена полного билета 7-9 евро), на маршруте Таллинн-Нарва, Силламяэ — 6 евро (цена полного билета соответственно 10-13 и 9-12 евро) и Таллинн-Йыхви, Кохтла-Ярве — 5 евро (цена полного билета 8-11 евро).