Lux Express приобретет 15 новых автобусов класса люкс

Lux Express приобретет 15 новых автобусов Scania Irizar, которые будут обслуживать внутренние маршруты в Эстонии и международные линии. Общая сумма инвестиции - 5,5 млн евро.

Автобусный парк Lux Express пополнит 15 автобусов Scania Irizar сделанных по спецзаказу в Испании. Новые автобусы прибудут в Эстонию весной.

По словам председателя правления Lux Express Андруса Трейера, ожидания пассажиров общественного транспорта постоянно растут, что влечёт за собой необходимость инвестиций. ”Наши автобусы предназначены не только для того, чтобы перевезти пассажира из пункта А в пункт Б, но мы также создали условия, чтобы пассажиры наслаждались атмосферой — с точки зрения удобства и безопасности наши автобусы соответствуют высшему мировому уровню”, — сказал Трейер.

Руководитель автобусной компании подчеркнул, что закупленные автобусы отвечают самым строгим требованиям по влиянию на окружающую среду. ”Расход топлива новых автобусов составляет 26 литров на 100 км, а выбросы выхлопных газов отвечают норме Euro 6. На перевозку одного пассажирского места на 100 км будет затрачиваться около 0,4 литра топлива. Если считать, что в среднем в автомобиле едет 1,6 человека, то автобус, безусловно, является более дружелюбным по отношению к окружающей среде”, — пояснил Трейер.

Трейер признает, что современный общественный транспорт конкурирует с автомобилем и главной целью компании является привлечение людей в автобусы. ”На линии Таллинн-Тарту нам это уже удалось, на маршруте Таллинн-Пярну также заметна тенденция роста пассажиропотока благодаря новым автобусам и удобному графику движения. Этого же мы надеемся достичь и на других маршрутах”, — добавил Трейер.

Lux Express приобретет 15 новых автобусов, из них три — особо комфортные автобусы Scania Irizar i8 Lounge. Автобусы Scania Irizar i8 удостоились в прошлом году на международной выставке Busworld звания "Автобус года". При оценке автобусов во внимание принимались удобство пассажиров и водителя, безопасность, а также оценивался дизайн автобусов внутри и снаружи.

В автобусах Lux Express Lounge всего 45 мест, в наиболее комфортной и приватной части Lounge сидения установлены по принципу 2+1. В других автобусах 56 мест, установленных по принципу 2+2. Новые автобусы оснащены уже привычными персональными развлекательными устройствами, регулируемыми сидениями и достаточным местом для ног, розетками для зарядки электронных устройств и т.д. У всех мест есть ремни безопасности, в автобусах бесплатный WiFi, кондиционер и туалет. Длина автобусов — 15 метров, ширина — 2,55 метров и высота около 4 метров.

В автобусном парке Lux Express на сегодня 82 автобуса, средний возраст которых составляет 2,5 года. Обслуживают пассажиров более 300 водителей. Компания меняет автобусы на новые каждые 5-6 лет.