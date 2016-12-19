В предпраздничный период резко возрастает число пользователей междугороднего общественно транспорта, так как многие люди стремятся попасть в праздники домой или же наоборот — навестить друзей и родных. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и чтобы желаемая поездка состоялась, стоит следовать простым правилам.

Руководитель по продажам Lux Express Сандер Лыхмус посоветовал тем, кто собирается в праздники совершить автобусную поездку, приобрести билет как можно более заранее в предварительной продаже. "Тем пассажирам, которые привыкли покупать билет перед отправлением на автовокзале или у водителя, может просто не хватить мест. Перед праздниками почти все билеты раскупаются заранее", — пояснил Лыхмус.

Заранее о приобретении билета стоит также позаботиться, если поездку планируется совершить в пятницу вечером или в воскресенье — в эти дни недели общественный транспорт особенно востребован, поэтому билетов на автобус может не хватить всем желающим.

Также Лыхмус отметил, что прежде всего раскупаются билеты на автобусы, отправляющиеся в полные часы. "В этом году мы добавили в графики много новых отправлений, и у Lux Express добавились и получасовые отправления. В то же время, видимо, по старой привычке, в первую очередь раскупаются билеты на отправления в полный час, а на получасовых свободных мест больше, так что их тоже стоит иметь ввиду", — посоветовал Лыхмус.

Если у пассажира нет возможности распечатать билет, купленный в интернете, то для Lux Express это не проблема. "Если куплен именной билет, то достаточно иметь с собой ID-карту или показать электронный билет. Если при покупке была использована карта PINS, то достаточно будет ее предъявления", - напомнил Лыхмус.

Лыхмус также уточнил, что чем раньше будет куплен билет, тем дешевле он будет стоить. "Если поездка планируется в праздники, то сейчас последний момент для приобретения билета. Lux Express использует на своих маршрутах динамическое ценообразование по примеру авиакомпаний. Это значит, что цена билета зависит от времени покупки, востребованности отправления и от скидки предусмотренной программой лояльности клиента", — добавил он. Также Лыхмус посоветовал следить за специальными предложениями на сайте компании luxexpress.eu. Самые дешевые билеты, по его словам, можно найти именно там.

В связи с приближающимися праздниками и ростом спроса компания Lux Express вывела на маршрут Таллинн-Тарту также и дополнительные автобусы. Дополнительные автобусы обслуживают пассажиров с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни.