Lux Express откроет на маршруте Таллинн-Тарту два новых отправления

Комиссия по выдаче разрешений на рейсовые перевозки Департамента шоссейных дорог одобрила ходатайство Lux Express об открытии двух новых отправлений на маршруте Таллинн-Тарту.

Из Таллинна в Тарту автобусы будут теперь также отправляться и в 22.00, а из Тарту в Таллинн в 10.30. Обслуживать новые отправления автобусная компания начнет c 7 мая.

Руководитель по продажам Lux Express Сандер Лыхмус пояснил, что добавление новых отправлений в график движения автобусов связано, прежде всего, с желанием компании пойти навстречу росту спроса у пассажиров. ”За последние два года более миллиона пассажиров совершило поездки между Тарту и Таллинном автобусами Lux Express и число пассажиров постоянно растет. Например, в прошлом году число пассажиров на данном маршруте увеличилось на 22%”, — сообщил Лыхмус.

Сейчас на маршруте Таллинн-Тарту автобусы Lux Express совершают 42 рейса в день, и к ним добавится два новых отправления.

По словам Лыхмуса, спрос на данном маршруте по-прежнему иногда превышает предложение, поэтому по возможности в наиболее популярное время добавляются ещё и дополнительные рейсы. ”Улучшение качества общественного транспорта повлекло за собой рост спроса — в апреле прошлого года мы перешли на маршруте Таллинн-Тарту на автобусы с новой концепцией Lounge и они очень востребованы пассажирами”, — пояснил он.

В автобусном парке Lux Express почти 80 автобусов средний возраст которых составляет 2,7 лет. Этой весной автобусный парк Lux Express пополнится восемью новыми автобусами Scania Irizar i8 выполненными по специальному заказу общей стоимостью почти 3 миллиона евро. Пассажиров Lux Express обслуживает более 300 водителей.

Lux Express использует на маршруте Таллинн-Тарту гибкое ценообразование, которое также используют авиакомпании. Цена билета зависит от момента его покупки, востребованности отправления, а также скидок по программе лояльности. На маршруте Таллинн-Тарту стоимость билетов на обычных местах варьируется от 3 до 12 евро, билеты в части Lounge, которая предлагает повышенный комфорт, стоят 15 евро, также действуют скидки, предусмотренные программой лояльности PINS.

С точными графиками движения и ценами можно ознакомиться на сайте Lux Express www.luxexpress.eu.