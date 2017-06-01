Lux Express начнет обслуживать маршрут Курессааре-Тарту

Автобусы Lux Express начнут в июне обслуживать маршрут Курессааре-Тарту, делая одно ежедневное отправление в каждом направлении.

Начиная с 12 июня автобусы Lux Express будут ежедневно отправляться из Тарту в 7:10 и с автобусного вокзала Курессааре в 15:35. Lux Express сменит на данном маршруте автобусы Simple Express. Автобусы будут на своем пути заезжать и в крупные центры, делая остановки как на острове, так и на материке. Автобусы будут останавливаться в Вильянди, Клининги-Нымме, Пярну, Лихула, Ориссааре и Вальяла.

”Нам уже давно поступали предложения от клиентов вывести на маршрут Курессааре-Тарту удобные автобусы Lux Express, и мы решили пойти навстречу ожиданиям клиентов”, — сказал руководитель по продажам Lux Express Сандер Лыхмус. По его словам, ожидания пассажиров подтвердили и результаты недавнего исследования, проведенного Turu-uuringute AS. По результатам опроса выяснилось, что 84% пассажиров считает качество автобусов важным или очень важным, а стоимость билета отметили как важную для себя 86% участников опроса. ”Мы убеждены что мы сможем соответствовать ожиданиям как по цене так и по качеству”, — добавил он.

Билеты на отправления Lux Express поступили в продажу сегодня, и их стоимость на маршруте Курессааре-Тарту начинается с пяти евро. Стоимость билета будет увеличиваться с ростом востребованности и по мере заполнения автобуса. Клиенты, для которых важна цена, смогут и в дальнейшем делать осознанный выбор, исходя, в том числе, и из цены на билет. "Планируя автобусную поездку, стоит купить билет заранее в предварительной продаже, так как тот, кто решает в последний момент, платит всегда больше. Покупая билет в предварительной продаже, клиент также может быть уверен, что на рейс есть свободные места, чего невозможно гарантировать непосредственно перед отправлением автобуса", — пояснил Лыхмус.

Динамическое ценообразование недействительно при покупке билета у водителя непосредственно перед отправлением автобуса, в таком случае всегда действует максимальная цена. Если приобретен именной билет, то для посадки в автобус достаточно электронного билета или ID-карты. Если при покупке был указан номер карты PINS, то достаточно ее предъявления. На все билеты продолжат действовать скидки, которые связаны с возрастом пассажира, а также скидки предусмотренные программой лояльности клиента.