Lux Express начал обслуживать маршрут Курессааре-Тарту

С сегодняшнего дня автобусы Lux Express начали обслуживать маршрут Курессааре-Тарту, делая одно ежедневное отправление в каждом направлении и предлагая пассажирам совершающим поездки между материком и островом Сааремаа гораздо больше удобства, говорится в пресс-релизе Lux Express.

Lux Express сменит на маршруте Курессааре-Тарту автобусы Simple Express, и автобусы будут отправляться по привычному графику. Автобусы Lux Express ежедневно отправляются из Тарту в 7:10 часов и с автобусного вокзала Курессааре в 15:35, заезжая также в крупные центры на острове и на материке и делая остановки в Вильянди, Клининги-Нымме, Пярну, Лихула, Ориссааре и Вальяла.

Стоимость билетов на отправления Lux Express на маршруте Курессааре-Тарту начинается с пяти евро. Стоимость билета увеличивается с ростом востребованности и по мере заполнения автобуса. Динамическое ценообразование не действительно при покупке билета у водителя непосредственно перед отправлением автобуса, в таком случае всегда действует максимальная цена.

Билеты на автобусы Lux Express можно приобрести в интернете и их не нужно распечатывать, что особенно удобно для пассажиров, входящих в автобус на промежуточных остановках. Если приобретен именной билет, то для посадки в автобус достаточно электронного билета или ID-карты. Если при покупке был указан номер карты PINS, то достаточно ее предъявления. Билеты на автобусы Lux Express можно купить на сайте компании www.luxexpress.eu и сайте по продаже билетов tpilet.ee. На все билеты действуют скидки связанные с возрастом пассажира, а также скидки предусмотренные программой лояльности клиента.