Lux Express: как найти забытые в автобусе вещи?

Как автобусные фирмы, так и пассажиры довольно часто сталкиваются с проблемой вещей, забытых в автобусах, и о способах их возвращения владельцам. Иногда такие вещи могут по-настоящему удивить.

По оценке коммерческого руководителя Lux Express Мярта Сибрика, можно сказать, что примерно каждая пятая поездка автобуса заканчивается нахождением забытых вещей.

”Учитывая то, что у Lux Express каждый месяц более 2500 отправлений, то объем забытых в автобусах вещей довольно внушительный”, — признает Сибрик.

Летом в автобусах чаще всего оставляют солнечные очки и зонты, зимой — перчатки, шарфы и шапки. На удивление часто происходит так, что пассажир заходит в автобус с ручной кладью и только позже вспоминает, что часть его багажа осталась и в багажном отделении автобуса.

Интересно и то, что нередко забываются довольно ценные вещи — мобильные телефоны, фотоаппараты, ключи и документы. Среди наиболее необычных находок были, например, костюм для подводного погружения, зубные протезы и пазл из 1000 элементов.

”Примерно в 80% случаев владельцы потерянных вещей связываются с нами, чтобы найти свое имущество. Некоторые же вещи малой стоимости, как шапки или перчатки, часто остаются без хозяина”, — поясняет Сибрик. — Однако, в нашем офисе обслуживания клиентов до сего дня ждут владельцев множество ключей, книг и других ценных вещей, которые мы с радостью вернем хозяевам”.

Сибрик признает, что все оставленные вещи вернуть, к сожалению, невозможно, потому что порой они находят новых хозяев на промежуточных остановках. В то же время Lux Express удалось вернуть владельцам такие ценные вещи, как ноутбуки, фотоаппараты и телефоны.

”Напоминаем пассажирам, что если вы полагаете, что забыли что-то в автобусе, то необходимо сразу же связаться с офисом обслуживания клиентов Lux Express. Специалистам по обслуживанию стоит дать как можно более точную информацию о потерянной вещи и отметить дату, время и направление поездки, и, при возможности, номер посадочного места. Потерянную вещь необходимо описать максимально подробно”, — делится советом Сибрик.

В любом случае забытые вещи возвращаются через офис обслуживания клиентов. По словам Сибрика, возврат осуществляется на основании документа и максимально точного описания пропажи. Потерянные вещи (кроме быстро портящихся веществ) хранятся 30 дней, после Lux Express передает их полиции.