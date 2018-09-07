07.09.2018, 14:10

Luminor: рост численности населения Эстонии впервые превысил средний показатель по еврозоне, что указывает на рост благосостояния

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rus.delfi.ee
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Gunnar Toomemets. Luminor
LuminorFoto: Karin Kaljuläte

Свежий экономический прогноз Luminor отмечает продолжающийся три года подряд рост численности населения Эстонии, который можно считать лучшим экономическим показателем за последнее время. Рост численности населения в пределах 0,3% превысил в прошлом году средний показатель по еврозоне (0,2% г/г).

Рост в большой степени обусловлен иммиграцией, причем иммиграция растет из стран с более высоким уровнем жизни. Рост численности населения оказывает позитивное влияние на инвестиционный климат, поскольку рабочая сила является важным фактором при принятии инвестиционных решений.

В 2017 году иммиграция в Эстонию превысила эмиграцию на 5,2 тысячи граждан. Иммиграция лиц с гражданством Европейского cоюза и Эстонии выросла по сравнению с предыдущим годом на значительные 30% и 20%.

По словам главного экономиста Luminor Eesti Тыну Пальма, стабилизация численности населения и даже ее небольшой рост, который становится все больше, обусловлен сокращением оттока граждан Эстонии и умеренной иммиграцией из стран с более высоким уровнем жизни, способствует развитию благосостояния Эстонии. ”Это позволяет нам приблизить доходы населения к среднему показателю по еврозоне и справиться с вызовами, связанными со старением населения, уделяя внимание, прежде всего, рабочей силе из самой Эстонии”, — отметил Пальм.

На фоне роста численности населения одним из наиболее серьезных вызовов для Эстонии остается безработица, показатели которой в развитых странах снизились, иногда даже ниже критического уровня, что означает надвигающийся рост конкуренции в сфере квалифицированной рабочей силы. Средняя брутто-зарплата по Эстонии (1242 евро в I кв. 2018) в 2-3 раза уступает уровню основных торговых партнеров, усиливая давление на эмиграцию.

Пальм подчеркнул, что рост численности населения можно считать более масштабной оценкой общего качества жизни, чем рост ВВП. ”Замедление исключительно быстрого экономического роста в прошлом году (5%) было прогнозируемо, отражая временный характер данного показателя и не отражая адекватно роста уровня жизни граждан. Напротив, демографические тенденции указывают на высокий спрос на рабочую силу и на позитивное развитие, поддержанное более высоким, чем ожидалось, ростом заработной платы”, — пояснил Пальм.

В части ВВП Luminor прогнозирует умеренное замедление роста в 3,5%. Рост будет обеспечиваться, прежде всего, внутренним спросом, а также продолжающимся спросом на экспорт. Поскольку рост занятости в дальнейшем будет ограничен, а на внешних рынках также ожидается более умеренный темп роста, долгосрочный рост экономики в большой степени будет зависеть от инвестиций в производительность. Имеет смысл отдавать предпочтение развитию основанных на научных знаниях экспортных отраслей экономики с быстрым ростом добавленной стоимости (включая ИТ), которые способны создавать высокооплачиваемые рабочие места. В части внешнего спроса определяющее значение будет иметь положение дел у трех крупнейших торговых партнеров — Финляндии, Швеции и Германии, экспорт в которые составляет в общей сложности 40% прямого экспорта Эстонии. Россия по объемам является лишь 11-м торговым партнером (с долей в 2,5%).

ТОП

Осторожно поддерживает продолжение позитивной экономической конъюнктуры еврозоны сильный внутренний спрос, медленное ужесточение льготных условий финансирования и стабильный спрос на рабочую силу. На этом фоне хорошо обстоят дела и у экономик Северных стран. В части основных рисков возросла опасность торговых ограничений, влияющая на неопределенность глобальной торговли и внешней среды. С другой стороны, не видно превращения роста торговых тарифов в угрожающую глобальной экономике широкомасштабную торговую войну, в которую также будет вовлечен Европейский союз.

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