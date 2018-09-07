Luminor: рост численности населения Эстонии впервые превысил средний показатель по еврозоне, что указывает на рост благосостояния

Рост в большой степени обусловлен иммиграцией, причем иммиграция растет из стран с более высоким уровнем жизни. Рост численности населения оказывает позитивное влияние на инвестиционный климат, поскольку рабочая сила является важным фактором при принятии инвестиционных решений.

В 2017 году иммиграция в Эстонию превысила эмиграцию на 5,2 тысячи граждан. Иммиграция лиц с гражданством Европейского cоюза и Эстонии выросла по сравнению с предыдущим годом на значительные 30% и 20%.

По словам главного экономиста Luminor Eesti Тыну Пальма, стабилизация численности населения и даже ее небольшой рост, который становится все больше, обусловлен сокращением оттока граждан Эстонии и умеренной иммиграцией из стран с более высоким уровнем жизни, способствует развитию благосостояния Эстонии. ”Это позволяет нам приблизить доходы населения к среднему показателю по еврозоне и справиться с вызовами, связанными со старением населения, уделяя внимание, прежде всего, рабочей силе из самой Эстонии”, — отметил Пальм.

На фоне роста численности населения одним из наиболее серьезных вызовов для Эстонии остается безработица, показатели которой в развитых странах снизились, иногда даже ниже критического уровня, что означает надвигающийся рост конкуренции в сфере квалифицированной рабочей силы. Средняя брутто-зарплата по Эстонии (1242 евро в I кв. 2018) в 2-3 раза уступает уровню основных торговых партнеров, усиливая давление на эмиграцию.