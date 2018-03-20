Luminor прогнозирует в нынешнем году рост экономики Эстонии в 3,5%

Согласно свежему экономическому прогнозу Luminor, рост экономики Эстонии составит в нынешнем году 3,5% и будет обусловлен восстановлением уровня инвестиций и частного потребления, а также благоприятной внешней средой. В дальнейшем рост экономики будет все больше зависеть от мер по повышению производительности, например инвестиций в человеческий капитал и в технологии.

”По сравнению с почти 5%-ным ростом экономики в прошлом году, в нынешнем году этот показатель ожидается более скромным, но все же превысит долгосрочный темп роста устойчивости. Замедление роста экономики является умеренным, поскольку развитие внутренней экономики ускорилось, и перспективы экспортных рынков продолжают оставаться хорошими”, — прокомментировал ситуацию главный экономист Luminor Тыну Пальм.

Рост заработной платы снизился с 6,8% в 2017 году до 6,1% в 2018 году и продолжает оставаться быстрым по сравнению с другими государствами еврозоны. Растущая нехватка квалифицированной рабочей силы является основным фактором, который может замедлить в будущем рост ВВП.

В дальнейшем рост экономики будет зависеть в основном от мер по повышению производительности, например инвестиций в человеческий капитал и в технологии. Если промышленный сектор обладает потенциалом для увеличения добавочной стоимости путем инноваций, развития технологии и цифровых решений, то проблемы на рынке труда требуют инвестиций и фокусирования на долгосрочных приоритетах.

”Важно направлять инвестиции, прежде всего, в сферы с высокой добавочной стоимостью”, — сказал Тыну Пальм. ”Для поддержки таких структурных изменений становится важным развитие рабочей силы для экспортирующих отраслей с высокой добавочной стоимостью”.

По словам Пальма, одним из наиболее серьезных вызовов для Эстонии является увеличение инвестиций в научную и развивающую деятельность подобно Скандинавии, примерно до уровня 3%. Сегодня этот показатель составляет менее 1,5% от ВВП. Также, по его словам, Эстонии имеет смысл по-прежнему инвестировать в цифровые инновации.

”В цифровом мире, который все больше зависит от технологий, экспорт услуг в развитых странах, включая и Эстонию, будет играть все более важную роль. За последние пять лет объем экспорта услуг из Эстонии в текущих ценах рос вдвое быстрее экспорта товаров, увеличившись в прошлом году на целых 10% по сравнению с предыдущим годом”.