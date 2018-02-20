Luminor предпринимает дальнейшие юридические шаги для завершения слияния

После первых успешных месяцев деятельности Luminor в странах Балтии начата завершающая фаза юридического слияния. Цель Luminor – создать сильный, ориентированный на клиента местный банк с эффективным управлением, осуществляющий деятельность по всей Балтии, сообщает компания.

Следующий юридический шаг направлен на полную интеграцию банков, которая подразумевает создание центрального офиса Luminor в Эстонии с филиалами в Литве и Латвии.

В понедельник, 19 февраля, Luminor предпринял первые шаги, направленные на выполнение условий процесса юридической реорганизации, подав проект договора о слиянии в Регистр предприятий Латвии и заявления об открытии филиалов в Латвии и Литве в Управление финансового надзора Эстонии.

Планируется, что юридические изменения вступят в силу в январе 2019 года.

Для большинства клиентов данный процесс никак не отразится на повседневных банковских операциях и обслуживании — банк продолжит работать в обычном режиме. О других нововведениях, в том числе об изменениях, связанных с унификацией банковских продуктов, новыми предложениями для клиентов и цифровыми разработками, будет сообщено отдельно.

Luminor был основан 1 октября 2017 года с целью создать поставщика финансовых услуг нового поколения для местных предприятий и предприимчивых людей. Luminor является третьим ведущих игроком рынка банковских услуг Балтии, чья доля на рынке вкладов составляет 16%, а на рынке кредитования — 23%.