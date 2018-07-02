02.07.2018, 09:31

Luminor получает одобрение Европейского центрального банка на продолжение трансграничного слияния в Балтии

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rus.delfi.ee
EST
Ärid Lätis
Ärid LätisFoto: Taavi Sepp

28 июня 2018 Luminor получил одобрение Европейского центрального банка (ЕЦБ) на трансграничное слияние Luminor в Балтии.

Слияние предусматривает полную интеграцию банков Luminor, которые продолжат свою деятельность во всех трех странах Балтии посредством банка в Эстонии и его филиалов, зарегистрированных в Латвии и Литве. Трансграничное слияние и юридические изменения должны вступить в силу 2 января 2019 года.

29 марта банки Luminor в странах Балтии подписали соглашение о трансграничном слиянии, а в мае Luminor получил подтверждение ЕЦБ, разрешающее учредить филиалы в Латвии и Эстонии и начать их деятельность.

После получения окончательного одобрения от ЕЦБ Luminor приступит к юридическим преобразованиям.

Изменения не затронут повседневные операции и обслуживание клиентов. О других мероприятиях, включая изменения, связанные с унификацией продуктов, выпуском новых предложений для клиентов и цифровых усовершенствований, будет объявлено отдельно.

Трансграничное слияние поддержит стремление Luminor создать сильное, ориентированное на клиентов региональное предприятие по предоставлению финансовых услуг с эффективным управлением и деятельностью во всех странах Балтии.

Luminor стремится создать сильный, ориентированный на клиентов региональный банк с эффективным управлением и деятельностью во всех странах Балтии.

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