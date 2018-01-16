Luminor: на мировых рынках акций продолжается подъем

Составленный специалистами Luminor свежий обзор финансовых рынков указывает на продолжение подъема на рынках акций во всем мире, но при этом увеличивается риск краткосрочного спада. Прибыльность облигаций, вероятно, останется на низком уровне и поэтому облигации сейчас полезны в основном лишь для распределения рисков и смягчения неожиданностей.

”Повышение цен на акции продолжается благодаря стабильному и обширному экономическому росту и увеличению объемов международной торговли, что проявляется в серьезном росте прибыли предприятий”, -

- отметил менеджер Luminor по развитию инвестиционных консультаций Антон Скворцов. Постепенное ужесточение фискальной политики не должно стать препятствием, поскольку исторический опыт таков: на первых стадиях ужесточения фискальной политики цены на акции продолжают повышаться.

В целом текущий уровень цен на акции в мире считается обоснованным. Умеренно дорогими являются акции США, а уровни цен на развивающихся рынках остаются чуть ниже долгосрочных средних значений. В следующем году ожидается существенный рост прибыли предприятий. Соответственно, мировые акции даже при текущей оценочной стоимости обладают потенциалом на дальнейшее повышение цен до 10% исключительно за счет роста прибыли.

По словам Скворцова, тенденция подъема может быть прервана краткосрочной коррекцией: ”Крайне умеренные колебания цен на рынках акций в завершившемся году было скорее исключением. Глобальный индекс акций ежегодно понижается в среднем на 7,1%, но 73% всех лет все же заканчиваются с положительной отдачей”.

Прибыльность акций в мире в прошлом году была в три раза выше среднего значения за последние 30 лет. В прошлом году, после шестилетнего периода плохой прибыльности, акции на развивающихся рынках поднялись более чем на 30%, особенно азиатские акции. Прибыльность акций США тоже была удовлетворительной. Доходы европейских инвесторов заметно снизились из-за укрепления евро на 13,8% по отношению к доллару.

”Что касается облигаций, то низкая текущая прибыльность, узкие кредитные маржи и ожидаемое ужесточение фискальной политики указывают скорее на то, что потенциал прибыльности ценных бумаг с фиксированной ставкой доходности является низким”, — пояснил Скворцов. Поэтому увеличение в инвестиционном портфеле доли облигаций с более высоким уровнем риска вряд ли обеспечит повышение прибыльности, достаточное для компенсирования повышенного риска.

Скворцов добавил, что в результате укрепления экономики кредитная маржа на развивающихся рынках может в некоторой степени сузиться. При этом на таких рынках наблюдаются признаки пресыщения, поскольку в прошлом году в облигации развивающихся рынков был вложен рекордный после 2012 года объем средств.