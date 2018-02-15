Luminor: экономическое положение выгодно предприятиям для инвестиций и экспорта

Вчера в Тарту состоялась встреча представителей банка Luminor и местных предпринимателей, на которой обсуждалось актуальное экономическое положение и рассматривались возможности и риски для предпринимателей. Прозвучало мнение, что в настоящий момент макроэкономическая ситуация является благоприятной для производства инвестиций, а также поиска мест для экспорта.

”Несмотря на колебания цен, происходившие в последнее время на финансовых рынках, экономический рост на фундаментальном уровне наблюдается по-прежнему”, — отметил Тыну Пальм, главный экономист Luminor. Он добавил, что можно ожидать повышения процентных ставок — в большей степени в США, меньше в Европе. Тем самым брать кредиты в Европе по-прежнему будет выгоднее. ”В текущем году экономика Эстонии продолжит развитие в опережающем долгосрочный прогноз темпе, при этом направляемый внутренним спросом рост по отдельным отраслям экстенсивнее прежнего. Быстрому развитию сопутствует давление роста цен, в свою очередь стимулируемого повышением налогов”.

Руководитель банковского обслуживания предприятий Luminor Крыыт Килвет подчеркнула, что компании все чаще работают в интегрированном мире и направления экспорта становятся все более многообразными: ”Хотя в фокусе остается Европа, все больше начинают интересоваться и отдаленными рынками”. Килвет добавила, что банк стремится всячески поддерживать предпринимателей в их деятельности и достижении целей: ”Мир быстро меняется, особенно благодаря инфотехнологическому развитию, и возникает все больше возможностей для того, чтобы лучше соответствовать реальным нуждам клиентов. Уже сейчас мы покрываем все базовые потребности наших бизнес-клиентов, связанные с финансовыми услугами, однако всегда есть место для дальнейшего развития”.

Глава Эстонского отделения Luminor Гуннар Тоомеметс сказал, что личное присутствие и непосредственный контакт с клиентами помогает банку лучше понять их нужды. ”Мы создаем местный банк для местных предприятий и предприимчивых людей. Мы стремимся быть хорошими партнерами для предпринимателей и стараемся поддерживать их посредством качественного обслуживания и инфотехнологического развития”, — сказал Тоомеметс. Он добавил, что в отношении последнего банк планирует продвинуться на несколько шагов вперед. С первыми новыми разработками банк намерен выйти уже в третьем квартале этого года. Тоомеметс также отметил, что банк рассматривает перенесение таких рабочих мест, которые не должны непременно находиться в Таллинне, например, в Тарту: ”Наш филиал в Тарту постоянно растет и это только радует”.

На вчерашней встрече, адресованной местным предпринимателям, Luminor представил одновременно обновленный вид своего офиса в Тарту. В Тарту у Luminor насчитывается около 2500 бизнес-клиентов.