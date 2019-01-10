Лукашенко поручил проработать маршруты поставок нефти в Белоруссию через Прибалтику

"Я уже давно ставил задачу, и нам надо ее решить: открыть альтернативную поставку нефти через прибалтийские порты. Если литовцы не согласны — с латышами договориться и закупать эту нефть. Перерабатывать на Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе и обеспечивать балтийские республики", — сказал Лукашенко в четверг на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений.

Слова главы государства приводит госагентство "БелТА".

По словам Лукашенко, для стран Балтии это будет дешевле, чем в настоящее время, когда они покупают нефтепродукты по мировым ценам. "Можно договориться так, что это будет наша общая нефть, которую мы переработаем на модернизированном Новополоцком нефтеперерабатывающем заводе. Тем более, у нас даже есть некоторые возможности в этом плане", — заметил президент.