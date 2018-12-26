26.12.2018, 13:40

Лукашенко и Путин не договорились о пересмотре цен на газ

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Deutsche Welle
EST 12
Лукашенко и Путин не договорились о пересмотре цен на газ
Foto: Mihhail Metzel, TASS/All Over Press/Vida Press

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести еще одну встречу до Нового года — "для принятия решений, которые не терпят отлагательств".

Об этом по итогам продлившихся более четырех часов переговоров в Кремле заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Присутствие журналистов форматом не предполагалось. Заявления Эйсмонт и первого вице-премьера РФ Антона Силуанова после встречи свелись к констатации договоренностей о сближении позиций "по всем вопросам".

В числе обсуждавшихся тем значились, в частности, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора, предпринимаемый Россией налоговый маневр в нефтяной отрасли, а также анализ договоренностей в рамках Союзного государства.

Как следовало из слов Силуанова, добиться пересмотра стоимости поставок голубого топлива в 2019 году Лукашенко не удалось.

"По вопросу ценообразования на газ мы должны определиться за следующий период и, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии", — подчеркнул заместитель премьера.

Он также констатировал, что в целях урегулирования имеющихся вопросов принято решение о создании рабочей группы, которая будет "состоять из представителей правительства".

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