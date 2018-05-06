Луиза Рыйвас учредила новую фирму и будет сотрудничать со свекровью

Супруга бывшего премьер-министра Таави Рыйваса Луиза Рыйвас в марте учредила предприятие Eesti Looduskosmeetika OÜ.

"Предприятие создано для того, чтобы помочь первому и ведущему эстонскому производителю природной косметики Ingli Pai выйти на внешние рынки. Вдобавок у нас в сотрудничестве с Ingli Pai планируется несколько абсолютно новых и на 100% природных товаров для эстонского рынка", — пояснила Луиза Рыйвас Ärileht планы деятельности новой фирмы.

Первые товары, по ее словам, попадут в магазины в течение лета, и они из самого чистого сырья, ни грамма консервантов, красителей или ароматизаторов.

Ingli Pai OÜ принадлежит матери Таави Рыйваса Тийне Лиллепи. Оборот предприятия в 2016 году составил более 93 000 евро, чистая прибыль превысила 4400 евро. Сейчас у фирмы, по данным e-Krediidinfo, налоговая задолженность в размере 7521 евро.