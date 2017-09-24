Lufthansa предложила за лопнувшую Air Berlin 200 млн евро

За обанкротившуюся авиакомпнию Air Berlin крупнейший германский перевозчик Lufthansa предложил €200 млн.

Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa предложила €200 млн (около $239 млн) за обанкротившуюся в августе авиакомпанию Air Berlin. Кроме того, Lufthansa готова выложить до €100 млн для покрытия операционных расходов на переходный период, сообщает Reuters со ссылкой на публикацию Bild am Sonntag.

Как рассказали источники, близкие к процессу, между подписанием договора купли-продажи и осуществлением сделки может пройти три месяца. За этом время немецкие и европейские власти должны проверить и одобрить сделку.

Air Berlin объявила о банкротстве после того, как основной акционер — национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways — приостановила финансовую помощь. Etihad владеет 29,2% Air Berlin. По данным Bloomberg, за последние шесть лет убытки авиакомпании составили €2,7 млрд, чистый долг достиг отметки €1,2 млрд.

После объявления о неплатежеспособности правительство Германии 28 августа выдало Air Berlin кредит €150 млн.

По информации DW, Air Berlin, в которой работают около 8 тыс. сотрудников, отчитывалась об убытках с 2008 года.

В январе 2013 года руководство Air Berlin предложило своим сотрудникам отказаться от части зарплаты в качестве добровольного взноса, который должен был помочь компании провести реструктуризацию. По этому плану топ-менеджмент фирмы должны были отказаться от 10% зарплаты, а остальные сотрудники — от 5% ежемесячного оклада.

Air Berlin была второй по размерам авиакомпанией Германии, она работала в сегменте низкобюджетных перевозок, однако столкнулась с сильной конкуренцией со стороны других игроков этого рынка, в первую очередь Ryanair, которая ”агрессивно” развивала свой бизнес на немецком рынке.

По состоянию на 31 марта 2017 года флот компании насчитывал 144 самолета, из них большая часть (61 единица) — Airbus 320.