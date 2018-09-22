22.09.2018, 18:50

Лучшим сомелье стран Балтии стал Рональдс Петерсонс из Латвии


rus.delfi.ee
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Лучшим сомелье стран Балтии стал Рональдс Петерсонс из Латвии
Martin Dremljuga

В пятницу поздним вечером в художественном музее Кадриорга конкурс Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix в результате напряженной борьбы в финале выиграл Рональдс Петерсонс из Латвии. Второе место занял Мартинас Правилонис из Литвы, а третьей стала Кетри Лейс из Эстонии. Титул молодого сомелье выиграла Хелен Аасманн из Эстонии.

”Силы участников были равны, и я очень счастлив, что победил. По сравнению с соревнованиями пятилетней давности, когда я победил впервые, задания стали сложнее. Я считаю, что моей сильной стороной стало практическое упражнение, когда нужно было показать свои умения при обслуживании клиентов”, — сказал лучший сомелье стран Балтии Рональдс Петерсонс из Латвии, который был удостоен титула лучшего сомелье стран Балтии и в 2013 году.

В предварительном туре конкурсанты продемонстрировали свои профессиональные знания как в письменном тесте, так и выполняя различные практические задания. В финале профессиональные навыки нужно было показать при выполнении разных неожиданных заданий.

”Участие в соревнованиях позволяет сомелье понять, какие у него слабые стороны, чтобы соответствующим образом совершенствоваться. Я принимал участие в очень многих соревнованиях сомелье, и я все чаще встречаю сомелье из стран Балтии. Это показывает, насколько преданны своей профессии сомелье Эстонии, Латвии и Литвы”, — пояснил главный судья состязаний, президент международной ассоциации сомелье A.S.I. Андрес Росберг из Аргентины.

”Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix было создано для популяризации ответственной культуры пития, а важную роль в этом играют профессиональные сомелье. Соревнования крайне важны для профессионального развития сомелье и для развития этой сферы деятельности”, — рассказал член жюри, руководитель по продукции качественных вин AS Liviko и сомелье Урво Уганди, который получил титул лучшего сомелье стран Балтии на первом конкурсе Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Priх.

В международное жюри входят президенты ассоциации сомелье каждой страны Балтии: Кристьян Маркий из Эстонии, Арминас Дарашевичус из Литвы и Янис Калкис из Латвии. А также сомелье Урво Уганди из Эстонии, Раймондс Томсонс из Латвии, Лиора Леви из Норвегии и Николай Утебеков из России. Главным судьей соревнований является президент международной ассоциации сомелье A.S.I. Андрес Росберг из Аргентины.

Традиционный конкурс на лучшего сомелье стран Балтии получил свое название в честь легендарного и самого популярного ликера Эстонии Vana Tallinn. Предприятие AS Liviko в сотрудничестве с ассоциациями сомелье Эстонии, Латвии и Литвы организует конкурс Vana Tallinn Baltic Sommelier Grand Prix с 2006 года.

AS Liviko является производителем качественного алкоголя, компания основана в 1898 году. У AS Liviko имеются развитые сети розничной и оптовой продажи алкоголя в Эстонии, Латвии и Литве, через которые помимо собственной продукции реализуются импортируемые марки других мировых производителей качественного алкоголя. Предприятие AS Liviko входит в число трех крупнейших алкогольных фирм стран Балтии, уделяя импорту алкоголя столько же внимания, как и его производству.

Tallinn Hockey weekend
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