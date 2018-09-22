Лучшим сомелье стран Балтии стал Рональдс Петерсонс из Латвии

”Силы участников были равны, и я очень счастлив, что победил. По сравнению с соревнованиями пятилетней давности, когда я победил впервые, задания стали сложнее. Я считаю, что моей сильной стороной стало практическое упражнение, когда нужно было показать свои умения при обслуживании клиентов”, — сказал лучший сомелье стран Балтии Рональдс Петерсонс из Латвии, который был удостоен титула лучшего сомелье стран Балтии и в 2013 году.

В предварительном туре конкурсанты продемонстрировали свои профессиональные знания как в письменном тесте, так и выполняя различные практические задания. В финале профессиональные навыки нужно было показать при выполнении разных неожиданных заданий.

”Участие в соревнованиях позволяет сомелье понять, какие у него слабые стороны, чтобы соответствующим образом совершенствоваться. Я принимал участие в очень многих соревнованиях сомелье, и я все чаще встречаю сомелье из стран Балтии. Это показывает, насколько преданны своей профессии сомелье Эстонии, Латвии и Литвы”, — пояснил главный судья состязаний, президент международной ассоциации сомелье A.S.I. Андрес Росберг из Аргентины.