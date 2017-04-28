Лучшим эстонским алкогольным напитком 2017 года признан Vana Tallinn Yoghurt Cream

В конкурсе на лучший продукт Эстонии лучшим алкогольным напитком 2017 года был выбран неповторимый йогуртовый ликер AS Liviko Vana Tallinn Yoghurt Cream, сообщает AS Liviko.

”Vana Tallinn Yoghurt Cream изготовлен из натурального йогурта, что делает его неповторимым в Эстонии и доселе невиданным во всем мире. При разработке рецепта инновативного йогуртового ликера специалисты по развитию продукции Liviko использовали новые смелые вкусы, благодаря которым родилось свежее и полное приключений вкусовое переживание, которое словно создано для изготовления разных смути”, — рассказал член правления AS Liviko Янек Кальви.

”Vana Tallinn Yoghurt Cream — это действительно новый продукт — как по внешнему виду, так и по содержанию. О ликере из йогурта ликеру мы получили много положительной обратной связи именно благодаря новизне идеи. Ликер белоснежного цвета и с очень мягкой текстурой. В аромате прослеживаются нотки ванили, цитрусовых и характерного для Vana Tallinn рома. Во вкусе доминирует опять же натуральная ваниль, характерная для йогурта кислинка и намек на ананас”, — рассказала руководитель по продукции Liviko Анна-Кай Тырс.

Вкусовые качества Vana Tallinn Yoghurt Cream лучше всего раскрываются в охлажденном виде, когда ликер сервируется с большим количеством льда или со свежими ягодами. Он отлично подходит для приготовления коктейлей или смути, рецепт одного из которых (бананового смути) приведен и на бутылке тоже.

Крепость Vana Tallinn Yoghurt Cream, пятого ликера из семейства сливочных ликеров Vana Tallinn, составляет 16%, ликер продается в бутылках объемом 0,5 литра. На рынок ликер из йогурта поступил летом прошлого года. Помимо Эстонии, Vana Tallinn Yoghurt Cream продается в туристических торговых точках стран Балтийского моря, в Голландии, Латвии и Литве.