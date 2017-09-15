"Лучший рыбный продукт Эстонии — 2017" получил в Латвии две медали

Эстонская компания по вылову и переработке рыбы DGM Shipping, действующая под торговой маркой Briis, одержала свою первую победу на латвийском рынке, завоевав сразу две медали за первое и второе места в конкурсе ”Упаковка № 1” в рамках выставки Riga Food 2017, говорится в пресс-релизе.

Конкурсные работы оценивались не только профессиональными членами жюри из Латвии, Литвы и Польши, но и посетителями выставки. ”Обычно рыбная продукция представлена в виде консервов: с термической обработкой и более длительными сроками хранения. В случае с Briis наше внимание привлекла отличительная мягкая упаковка и особая технология изготовления продукта. Дизайн, газомодифицированная среда, герметичность, прочность набрали максимальные баллы жюри”, — говорит ассоциированный профессор Латвийского сельскохозяйственного университета Сандра Муйжниеце-Брасава.

Латвийские потребители помимо явных преимуществ упаковки — герметичности, прочности, практичности, легкости — отметили и качество самой продукции. Особый интерес вызвала обжаренная килька в панировочных сухарях без Е-добавок. На данный момент некоторые товары уже представлены в латвийских торговых сетях и набирают большую популярность среди любителей филе кильки и салаки в различных маринадах.

Ранее изделия из кильки Briis неоднократно отмечались наградами в Эстонии и за рубежом. Свой успех руководство компании объясняет высоким качеством продуктов. ”Мы использует только свежее сырье Балтийского моря, имеем свой флот и производство, абсолютно весь производственный цикл осуществляем сами — от вылова, переработки рыбы до доставки на полки магазинов”, — отмечает руководитель по маркетингу DGM Shipping Алена Протасова.