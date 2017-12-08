Лучший продавец Rimi Ыйэ Самма: клиенты стали гораздо более дружелюбными

В Rimi уже в 11-й раз провели конкурс на звание лучшего продавца. В этом году победителем стала Ыйэ Самма из гипермаркета Rimi в Раквере, которая получила в качестве приза ваучер от турфирмы на сумму в 1000 евро. Ыйэ работает в Rimi в Раквере уже 9 лет. В финал конкурса вышли 15 сотрудников магазинов Rimi со всей Эстонии.

Ыйэ Самма говорит, что больше всего на работе ей нравится коллектив — коллеги всегда настроены дружелюбно и готовы помочь. ”Клиенты тоже стали очень дружелюбными. Я думаю, что человек получает взамен то, что он отдает сам. За 9 лет, которые я работаю продавцом, конфликтные ситуации можно пересчитать по пальцам одной руки. За последние годы я не могу припомнить ни одного случая, чтобы клиент ушел из магазина недовольным. Я всегда стараюсь объяснять клиентам ситуацию и предлагать решения”.

”Незнакомые люди часто здороваются со мной за пределами магазина, поэтому кажется, что в Раквере живет одна большая семья. У клиентов тоже улучшается настроение, если кассир во время работы желает им хорошего дня”.

”Наш обслуживающий персонал всегда заслуживает похвал и наград, и для нас важно, чтобы у сотрудников был интерес и возможности для постоянного развития своего профессионализма”, — отметила руководитель по персоналу Rimi Кайре Теро. ”Соревнование в мастерстве обслуживания дает возможность применить свои навыки и знания, померяться силой с коллегами и получить хороший опыт. Конкурс показал, что весь персонал, который с душой делает свою работу, справляется и в более сложных ситуациях, становясь примером для своих коллег”.

По словам Кайре Теро, помимо умелого общения с клиентами в работе продавца важны и технические нюансы, которые требуют внимания и сосредоточенности. ”Важно, чтобы персонал мог наслаждаться своей работой вне зависимости от ситуации — хорошая подготовка дает чувство уверенности. Конкурс способствует развитию культуры обслуживания, и роль персонала в этом очень важна. Лучших работников мы награждаем ценными призами”.

Второе место в конкурсе заняла Туули Партс из гипермаркета Rimi в Пярну, которая получила ваучер на 750 евро. Третье место и ваучер на 500 евро получила Тийна Мяги из гипермаркета Rimi в Раквере.

Конкурс на звание лучшего продавца Rimi длится несколько месяцев, в течение которых персонал проверяют в различных ситуациях. Конкурс всегда очень ждут, принять участие могут все продавцы. Приз тоже повышает мотивацию сотрудников — победитель конкурса получает ваучер от турфирмы на тысячу евро.