Лучший продавец Rimi работает в гипермаркете в Раквере

Победитель конкурса Тийна Мяги трудится в гипермаркете Rimi в Раквере уже 7 лет и очень любит свою работу. ”Я работаю непосредственно в зале, где помогаю людям найти нужный товар. Мне кажется, что за последние 7 лет клиенты не сильно изменились — это по-прежнему хорошие люди, большинству из которых нравится общаться. Мне приятно, когда я могу поднять покупателю настроение. Также я хочу похвалить сплоченный коллектив нашего магазина, в котором работники поддерживают друг друга”.

Тийна Мяги рассказала, что конкурс Nobenäpp включал в себя несколько таких заданий, которые требовали особой внимательности. ”Например, у нас в магазине продаются декоративные сушеные яблоки: когда пришел клиент и спросил, можно ли их есть, продавец должен был внимательно изучить этикетку и дать покупателю правильный ответ”.

Тийна Мяги планируется отправиться в путешествие всей семьей и в теплую страну. ”Ребенок уже сказал, что хочет туда, где море, тепло и солнце”.

”Высокая культура обслуживания всегда была в почете в Rimi, и мы прикладываем для этого много усилий”, — сказала руководитель по персоналу Rimi Кайре Теро. ”У нас много прекрасных работников, которые часто слышат похвалы от посетителей магазинов, а у некоторых клиентов есть любимые продавцы. Посещение магазина для многих людей является своего рода социализацией, поэтому улыбка персонала и приятное обращение — это то, что зачастую приводит людей обратно. Это указывает на то, что наши работники делают свою работу действительно хорошо и относятся к ней с душой”.