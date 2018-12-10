10.12.2018, 20:50

Лучший продавец Rimi работает в гипермаркете в Раквере


rus.delfi.ee
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Лучший продавец Rimi работает в гипермаркете в Раквере
Rimi Eesti AS

В этом году в Rimi уже в 11-й раз провели конкурс Nobenäpp, в рамках которого выбирают лучшего продавца Rimi. В этом году конкурс Nobenäpp выиграла Тийна Мяги из гипермаркета в Раквере, получившая в качестве приза ваучер от турфирмы на 1000 евро.

Победитель конкурса Тийна Мяги трудится в гипермаркете Rimi в Раквере уже 7 лет и очень любит свою работу. ”Я работаю непосредственно в зале, где помогаю людям найти нужный товар. Мне кажется, что за последние 7 лет клиенты не сильно изменились — это по-прежнему хорошие люди, большинству из которых нравится общаться. Мне приятно, когда я могу поднять покупателю настроение. Также я хочу похвалить сплоченный коллектив нашего магазина, в котором работники поддерживают друг друга”.

Тийна Мяги рассказала, что конкурс Nobenäpp включал в себя несколько таких заданий, которые требовали особой внимательности. ”Например, у нас в магазине продаются декоративные сушеные яблоки: когда пришел клиент и спросил, можно ли их есть, продавец должен был внимательно изучить этикетку и дать покупателю правильный ответ”.

Тийна Мяги планируется отправиться в путешествие всей семьей и в теплую страну. ”Ребенок уже сказал, что хочет туда, где море, тепло и солнце”.

”Высокая культура обслуживания всегда была в почете в Rimi, и мы прикладываем для этого много усилий”, — сказала руководитель по персоналу Rimi Кайре Теро. ”У нас много прекрасных работников, которые часто слышат похвалы от посетителей магазинов, а у некоторых клиентов есть любимые продавцы. Посещение магазина для многих людей является своего рода социализацией, поэтому улыбка персонала и приятное обращение — это то, что зачастую приводит людей обратно. Это указывает на то, что наши работники делают свою работу действительно хорошо и относятся к ней с душой”.

Руководитель по персоналу отметила, что конкурс всегда пользуется популярностью среди работников. ”В этом году в предварительном отборе участвовали 67 человек, из которых в финал вышли 14. Как в полуфинале, так и в финале участники должны были решать ряд задач, проявляя креативный подход и внимательность. Например, работник должен был поделиться советами с новым коллегой о том, как обеспечить клиентам приятное впечатление от процесса покупок, или найти решение в ситуации, когда клиент хотел, чтобы готовую еду положили в его собственную коробочку,”, — добавила Кайре Теро.

Второе место на конкурсе и ваучер на 750 евро завоевала Айре Карпсон из супермаркета Rimi в Выру, а третье место и ваучер на 500 евро достались Мерилин Аавик из супермаркета Rimi Kaubahall.

Конкурс Rimi Nobenäpp длится несколько месяцев, в течение которых персонал тестируют в различных ситуациях. Принимать участие могут все работники, которые всегда очень ждут начала конкурса.

Магазины торговой сети Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) входят в число магазинов RimiBaltic AB, основанных на шведском капитале, единственным владельцем которых является ICA Gruppen AB. Преимущества Rimi — отличный ассортимент полезной для здоровья продукции, в том числе качественные фрукты и широкий выбор выгодных товаров, выпускаемых под собственным брендом. Всего у Rimi Baltic AB 266 магазина в трех странах Балтии, в том числе 82 гипермаркетов (15 из которых в Эстонии), 62 супермаркета (19 из них в Эстонии), 85 магазинов формата mini-Rimi (48 из них в Эстонии), 12 магазинов экспресс-обслуживания Rimi (4 из них в Эстонии) и 25 магазинов бюджетного сегмента в Латвии. В Эстонии Rimi является работодателем примерно для 2700 человек.

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