Лучшие билеты на паромы до Хийумаа на Иванов день уже не купить

Места для автомобилей на отправляющиеся в самое хорошее время суда на линии Хийумаа уже забронированы.

По данным веб-приложения продажи билетов перевозчика OÜ TS Laevad, к обеду вчерашнего дня все места для автомобилей в предварительной продаже на линии Рохукюла-Хельтермаа на вечер 22 июня с отправлением в 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30 уже забронированы, пишет Hiiu Leht.

Также были проданы идущие на предварительную продажу места для автомобилей на отправляющиеся с Хийумаа обратно на материк после праздников, в воскресенье, 25 июня, рейсы в 11:30, 13:00, 14:30, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:30.

В предварительной продаже продают 60% билетов на отправляющиеся из Хельтермаа рейсы и 70% билетов на отправляющиеся из Рохукюла рейсы.

На линии Хийумаа курсируют паромы Leiger и Tiiu, каждый из которых вмещает 150 автомобилей и 700 пассажиров,то есть на треть больше, чем когда линию обслуживали паромы Hiiumaa и St.Ola.