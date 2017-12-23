23.12.2017, 17:35

”Лучше носки, чем ничего!” Prisma оставила своих работников без привычных подарков к праздникам

 (51)
rus.delfi.ee
EST
Prisma letid ja kaup
Foto: Andres Putting

В редакцию обратились несколько работников сети магазинов Prisma, которые трудятся в фирме уже много лет, и рассказали о том, как в этом году остались без традиционных подарков от предприятия к праздникам.

"В качестве извинения они сослались на экономическую ситуацию Prisma. Неужели положение Prisma настолько плохое, что фирме стало не по карману выразить признание своим работникам”? — написал один из сотрудников магазина.

"Четыре года подряд я приносил своему ребенку рождественский набор, который нам дарила Prisma. Даже мой ребенок во время кампании Prisma ”Опять носки?” сказал, что лучше носки, чем ничего”, — отметил он.

Еще один работник написал, что в качестве рождественской премии в этом году был предложен суп. ”Кроме того, состоялся розыгрыш. 1% работникам улыбнулось счастье и они получили подарок стоимостью 3 евро, который состоял из почти простроченного продукта, ненужного уцененного промтовара и светоотражателя Prisma”, — написал он.

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По словам руководителя службы по связям с общественностью Prisma Peremarket Пирет Ланкотс, в этом году Дед Мороз посетил все подразделения предприятия и предложил работникам Prisma в течение рождественской недели горячий рождественский обед. ”Традиционного для детей наших работников состоялся рождественский праздник”, — сказала она.

В октябре Prisma сообщила, что к 2022 году планирует удвоить количество своих магазинов в Эстонии и создать 400 новых рабочих мест.

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