Лоукостер Ryanair отказался работать на Украине

Европейский лоукостер Ryanair отказался от выхода на украинский рынок из-за разногласий с аэропортом Киева, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что такое решение принято из-за того, что киевский аэропорт Борисполь не выполнил соглашение, достигнутое с должностными лицами аэропорта и нынешним гендиректором аэропорта Павлом Рябикиным в марте 2017 года, передает Gazeta.ru.

Ryanair принесла извинения перед клиентами, которые забронировали рейсы, объявив о возвращении средств за отмененные рейсы.

Ранее ”Зеркало недели” сообщало, что Рябикин планировал 10 июля провести пресс-брифинг, где он хотел сообщить о требованиях авиакомпании Ryanair.

По его словам, текущий контракт с лоукостером экономически невыгоден аэропорту и может привести к убыткам в размере 2 млрд грн в год.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе.