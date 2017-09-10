Лондонский департамент приостановил работу Taxify. Директор фирмы: они защищают монополию Uber

В пятницу Reuters написал, что конкурирующая с Uber фирма Taxify временно приостановила работу в Лондоне, потому что местный транспортный департамент утверждает, что у Taxify нет необходимых лицензий.

"У Taxify отсутствует лицензия для оказания услуги совместного использования транспортного средства в Лондоне, — сказал представитель транспортного департамента. — Мы изучим деятельность Taxify и предпримем следующие шаги, если нужно".

У Taxify сейчас в Лондоне 3000 водителей, приложение скачали 30 000 клиентов.

"Я еще не в курсе последних деталей, но в общем плане речь идет о регуляторном недоразумении, — сказал исполнительный директор Taxify Маркус Виллинг в пятницу. — Сегодня они защищают царящую на рынке монополию. Uber — монополист на рынке, и мы пять месяцев занимались получением лицензии. На прошлой неделе мы начали работу, потому что юристы дали зеленый свет".