Лондонская фирма обещает устроить эстонскому банковскому сектору встряску

Основанная в 2015 году в Лондоне фирма Revolut, предлагающая бесплатные международные и внутригосударственные платежи, пришла в Эстонию.

О начале своей деятельности в Эстонии фирма официально заявила в четверг, 14 сентября, пообещав устроить местному банковскому сектору приличную встряску и ”прекратить пир традиционных эстонских банков”.

Revolut обещает бесплатное открытие счета за 60 секунд через мобильное приложение, бесплатные международные и внутригосударственные платежи, вклады и обмен 26 разных валют на основании действительного курса и бесконтактную MasterCard, позволяющую без оплаты оперировать 120 видами валют.

По словам руководителя службы по связям с общественностью эстонской фирмы Transferwise, деятельность которой схожа с деятельностью Revolut, Марека Унта, поскольку в Эстонии мало предприятий, составляющих конкуренцию банкам, то начало деятельности Revolut в странах Балтии станет, вне всякого сомнения, хорошей новостью для клиентов.

”В случае с услугами Revolut можно провести параллель с появившимся на рынке весной счетом Transferwise Borderless, который мы в скором времени привяжем и к карте. Наряду с этим Revolut, в основном, пытается привлечь людей, желающих в путешествиях расплачиваться картой по выгодному курсу. TransferWise же сосредоточен на людях и фирмах, чья жизнь или бизнес связаны с постоянным пересечением границ и кому нужна для этого максимально прозрачная услуга”, — сказал Унт.