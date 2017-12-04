Логистический узел в странах Балтии и новые возможности

Латвия всегда учитывала свое географическое положение с точки зрения обеспечения транзита. Поскольку торговые отношения между Европой и Россией в последнее время очень сильно ослабели, мы вновь открыли путь между Китаем и Северной Европой. Статистика также говорит в пользу этого изменения курса: если в 2008 и 2016 гг. рост импорта из Китая в Латвию вырос на 61%, то из России в Латвию уменьшился на 18%.

Укрепление позиций

На самом деле, Латвия стала логистическим узлом уже некоторое время назад: более 6000 фирм оказывают транспортные услуги непосредственно из Латвии, развивая соответствующую инфраструктуру. Конечно же, за клиентов идет жесткая борьба. В условиях такой жесткой конкуренции каждая новая услуга становится возможностью для получения новых клиентов. Так о каких же услугах идет речь?

Финансирование логистической деятельности и торговли

Осуществляя совместную работу с компаниями малого и среднего размера, логисты очень хорошо проинформированы об их проблеме нехватки оборотных средств: по данным Eurostat, около половины малых компаний, которые хотят быстро развиваться, желают получить кредит. Поэтому для логистов и является настолько важным предлагать клиентам, которые закупают у них услугу, возможность финансирования торговли. Ряд латвийских логистических фирм предлагают подобную услугу уже сейчас посредством веб-сайта www.rahastada.ee.

Каким образом осуществляется финансирование торговли?

Основная суть услуги заключается в том, что компания Quinto Capital Partners (QCP) договаривается с клиентом логиста, т.е. с покупателем товара, о финансировании сделки, при этом залогом служит заказываемый товар, который уже может быть в пути. Специалисты из QCP анализируют коммерческую деятельность покупателя, предлагают объем финансирования и тариф. После подписания договора покупатель переводит часть собственного финансирования из подлежащей выплате суммы на счет QCP. После этого QCP оплачивает поставку в объеме 100%, выкупая товар на свое имя. Когда груз прибывает в Европу, покупатель его выкупает полностью или частями, оплачивая ту часть финансирования, которую оплатила компания QCP. Помимо прочего, QCP также следит за тем, чтобы покупатель выполнял свои обязательства перед логистами.

Таким образом и рождается взаимовыгодная совместная работа, о которой можно прочитать подробнее по адресу www.rahastada.ee.