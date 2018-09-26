26.09.2018, 17:49

Логистическая компания подала в суд на всех своих бывших работников и требует с них 7 млн евро за ущерб

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Реэт Пяргма
 
Сийри Лийва
 
EST 2
Логистическая компания подала в суд на всех своих бывших работников и требует с них 7 млн евро за ущерб
FOTO: Marko Mumm

Логистическая фирма Via3L Spedition, чтобы взыскать возмещение ущерба, подала в суд на всех своих бывших работников, которые в результате противостояния между крупными и мелкими пайщиками этим летом решили уйти из фирмы и пойти работать в конкурирующую фирму Nordic Spedition.

Via3L требует от 25 своих бывших работников и от Nordic Spedition выплаты в общей сложности около 7 млн евро, как утверждается, на возмещение ущерба и на пени.

По словам представляющего работников присяжного адвоката Пааво Коха, приветствуется, что собственники Via3L Spedition вместо организации клеветнической кампании в прессе пошли в суд, но в таком виде предъявленное к своим бывшим работникам требование в Эстонии беспрецедентно.

"Речь идет о юридически бесперспективном и этически сомнительном требовании, предъявление которого со стороны собственников, скорее, эмоционально, чем правомочно. Очевидно, собственник хочет с помощью такого хода поставить своих бывших работников на место за их уход и оказать на них эмоциональное давление. В Эстонии нет крепостного права, и работники имеют право выбирать себе подходящее место работы. Коллективный уход не является противоправным действием, это происходило раньше и будет происходить и в будущем", — сказал Кох.

По словам адвоката, работники готовы защищать себя в ответ на предъявленное требование и обжалуют постановление суда, о котором ходатайствовали собственники для обеспечения иска. "Сегодняшнее поведение собственников — самый наглядный пример, почему эти люди вообще ушли из предприятия. Требование предъявлено без разбора ко всем, и кажется, что крупный акционер при этом даже не знал, кто на него работал. Например, требование также получил работник, который ушел после месяца испытательного срока", — сказал Кох.

Представитель Via3L Spedition, присяжный адвокат Лембит Теддер сказал, что против уволившихся работников подан иск как по материальным, так и по нематериальным требованиям.

"Нематериальные требования касаются, в первую очередь, прекращения неоправданного разглашения коммерческих тайн и оказания недобросовестной конкуренции. Общая сумма материального требования составляет 6 503 000 евро. Речь идет о сумме ущерба, причинение которого однозначно установлено независимым аудиторским бюро Grant Thornton Baltic OÜ", — пояснил Теддер.

По его словам, суд для обеспечения их иска уже арестовал расчетные счета Nordic Spedition OÜ в объеме более 4 000 000 евро, наложил судебную ипотеку на недвижимость предприятия, а также арестовал их доли в предприятиях для того, чтобы обеспечить исполнение удовлетворяющего иск решения суда.

"Если оставить иск без обеспечения, ответчики могут избавиться от имущества", — отметил Теддер. По его словам, в этом направлении уже начали действовать, например, отчуждая этим летом недвижимость в пользу связанного с собой лица.

По словам представителя обчищенной логистической фирмы, не избежать того, что речь идет об очень неэтичном и незаконном поступке. "Постановление суда здесь никого не может слишком удивить, даже если обращением в СМИ со стороны Nordic Spedition OÜ тщетно хотят создать такую видимость", — сказал Теддер.

От предприятия осталась только мебель

Ärileht писала в июле,что транспортно-логистическая кампания Via3L Spedition обвиняет двух бывших членов правления Эльмера Масса и Лаури Латта в масштабном воровстве.

Предприятие подозревает, что все происходило при содействии других работников. Точный круг причастных лиц уточняется.

”Вынесено практически все необходимое для оказания услуг, поэтому на данный момент мы не можем качественно обслужить Вас. Мы делаем все, что от нас зависит, для исправления ситуации и устранения причиненных Вам неудобств”, — написало новое руководство фирмы своим партнерам.

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По словам нового члена правления Via3L Spediton Меэлиса Сааресалу, похоже, что речь идет о самой масштабной в Эстонии попытке перехвата фирмы за последнее время. ”Я называю это попыткой потому, что владельцы надеются и делают все, чтобы сохранить бизнес. Via3L Spedition OÜ — это фирма с годовым оборотом в 20 млн евро и не одной тысячью клиентов. По состоянию на понедельник под контролем владельцев осталась лишь кое-какая офисная мебель”, — сообщил он. Ушло как физическое имущество, отношения с клиентами, так и вся команда. ”В субботу правление предоставило прошение об отставке. В понедельник на внеочередном собрании пайщиков они были отозваны, а после этого украли весь бизнес”.

Что касается простых работников, то Сааресалу говорит, что, скорее всего, их просто дезинформировали и использовали в своих интересах.

Эльмер Маас отметил, что обвинения не соответствуют действительности. ”У фирмы никогда не было ни одного грузовика и обычно прицепы брались в аренду. Принадлежащие Via3L Spedition прицепы переданы новому руководству. Равно как и другие необходимые для функционирования фирмы средства”, — сказал он.

”Большая часть работников Via3L Spedition, действительно, на прошлой неделе по собственному желанию покинули фирму и на настоящий момент работают в Nordic Spedition OÜ, владельцем и руководителем которой является Эрки Вяэн”, — добавил Маас.

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